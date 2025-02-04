不顧學妹掙扎！噁學長「男下女上」性侵　她1天洗5次澡還臥軌

▲大學學長性侵學妹遭起訴。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

許姓男子被控邀約大學學妹至北市租屋處過夜，趁對方入睡時，以「男下女上」的姿勢強行性侵，並多次壓制對方發生進一步行為。被害學妹深受創傷，長達8年多無法走出陰影，甚至有撞牆、臥軌等自殘行為，事後在親友鼓勵下提告。士林地檢署調查後，依妨害性自主罪將許起訴。

2014年8月，許姓男子邀約學妹千千（化名）前往其位於台北的租屋處，因為時間過晚，千千無法返回南部住處，許男便提議讓她留宿。然而，趁千千入睡後，許男開始撫摸其身體，強行脫去衣物，並以「男下女上」的方式發生性行為。

儘管千千不斷掙扎並哭喊「不要」，許男仍用力壓制她的雙手，繼續強行侵犯。過程中，千千哭泣著說「不想要」，但許男不僅無視她的抗拒，還要求她替自己口交，並撫摸其胸部。

事件發生後，千千情緒崩潰，開始出現洗澡過久、割腕、撞牆等自殘行為，甚至曾跑至鐵路旁企圖臥軌自殺。直到2017年4月8日，千千在家人陪同下首次尋求心理治療，並持續接受治療至2023年，這期間長達8年多的心靈煎熬，對她造成極大影響，最後決定報警提吿。

偵查時，許男坦承犯行。千千的室友作證表示，千千食慾不佳，明顯消瘦；而千千的男友則透露，案發後她一天洗澡4至5次，邊洗邊哭，甚至食慾低落、體重驟減，並出現用頭撞牆等自殘行為，顯示她承受極大心理創傷。

為求慎重，檢察官特別傳喚身心科醫師到庭作證，並綜合多項證據，包括數名證人的具結證述、醫療診斷證明及大學性別平等調查報告等，依強制性交罪將許男起訴。

保護被害人隱私,避免二度傷害。

尊重身體自主權,請撥打110、113。

性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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