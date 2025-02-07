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斂財性侵拒認罪！「少龍」道場掛女檢座照　要信徒照三餐詛咒她

▲▼自封「五教共主」的華興靈修中心創辦人徐浩城（少龍），因涉性侵案到台北地院出庭，不耐被跟拍。（圖／記者黃哲民攝）

▲徐浩城(少龍)涉性侵遭起訴後，仍有大批信眾支持，並遵循徐的指示詛咒承辦檢察官。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

華興靈修中心創辦人「少龍」徐浩城涉嫌以宗教斂財，並挑選女信徒組成「仙女班」逞私慾，在法院審理期間病逝，雖然徐浩城被檢警偵辦性侵、詐財，但仍有許多信徒深信他的清白，少龍本人也對遭起訴性侵一事十分不滿，指示信眾在道場擺放檢察官照片，「照三餐詛咒她」，被害人得知為伸張正義的檢察官遭如此對待感到不捨。

徐浩城自稱五教共主、天斬大將軍，開公司成立靈修中心，信眾的生活作息都要遵循徐浩城指令，2016年起，徐浩城要信徒提供200多名20到30歲，無性經驗的「女兒」加入仙女班，並頒發「道宮宮女新生活規則」，要求仙女白天到徐浩城的公司上班，晚上回道場住宿，嚴禁「思親」、「思凡」，洗腦仙女若不聽話，會連帶影響家人修行。

北檢在2020年間接獲檢舉，疑有仙女班成員遭性侵，指派主任檢察官專責展開調查，檢察官跑遍北、中、南的道場，找到6名身心受創的被害人出面指認，徐浩城因此遭聲押禁見獲准，最後依強制猥褻、性侵未遂等罪起訴，徐浩城到了法院才因重病需就醫，獲准交保，不過他涉嫌以宗教為名吸金詐財8000萬元案，仍在檢方偵辦中。

徐浩城始終喊冤，坐著輪椅出庭時，也有不少堅信不疑的信眾在一旁護駕、阻擋媒體拍攝，並在不得公開審理的性侵法庭外，與媒體記者對峙，據了解，徐浩城堅信自己沒有做錯事，把官司纏訟甚至罹病住院的責任，都怪罪給檢警單位，還要信眾把檢察官照片放在道場大廳，要信眾「照三餐拜她，照三餐詛咒她」。

知情人士與被害人得知後，都不敢相信徐浩城與支持信眾毫無悔意，甚至把接獲檢舉偵辦案件的檢察官當仇人，但因信眾凝聚力極高，外人無法接近勸阻擺放照片的行為，有當年參與辦案的人員表示，單純的詛咒不會構成刑事犯罪，但若徐浩城病逝消息屬實，希望他的信眾能放下糾葛，不要再執著於過去的仇恨。

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