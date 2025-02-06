營養午餐司機毒駕害命！公園嗨吸海洛因上路　騎士遭撞拖行慘死

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名負責國小營養午餐配送的楊姓司機，在信義區施用第一級毒品海洛因後，仍駕駛小貨車上路，行經忠孝東路7段99號前，右轉時直接撞上騎乘電動機車的45歲裴姓男子，導致對方傷重不治。士林地檢署偵結後，認定楊男施用毒品後駕車，違反《刑法》毒駕致死罪，依法提起公訴，並適用國民法官法審理。

57歲楊男去年8月9日晚間，在台北市信義區松隆路附近公園施用海洛因，隨後駕駛小貨車，沿忠孝東路行駛。當他行經忠孝東路7段99號前時，因毒品影響注意力與駕駛能力，未注意車前狀況，從後方追撞同向行駛的裴姓電動機車騎士。

▼楊男毒駕撞死電動車騎士。（資料圖／記者黃彥傑攝）

由於楊男施用毒品後反應遲鈍、判斷力降低，未能及時煞車，甚至拖行裴男數公尺，最後撞上停放在路邊停車格的保時捷車輛才停下。警方與救護人員趕抵現場後，發現該名越南籍裴姓移工全身多處擦挫傷、肋骨骨折併血氣胸，緊急送醫搶救仍於當晚8時32分宣告不治。

案發後，警方對楊男進行尿液檢測，結果顯示其嗎啡濃度高達2665 ng/mL，遠超過行政院公告標準，確認其毒駕上路釀成致命車禍。

檢方偵辦後，依《刑法》第185條之3「毒駕致死罪」（尿液含毒品濃度超標並駕駛動力交通工具，致人死亡）提起公訴，並適用國民法官法審理，將交由國民法官參與判決。