AI縮短工作時間！韓最大在野黨提「周休3日」　籲追加編列30兆預算

▲南韓共同民主黨黨代表李在明10日在國會發表交涉團體代表演說。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓從去年12月經歷總統尹錫悅宣布戒嚴、遭到彈劾後，政壇始終處於尚未恢復穩定的階段。在此之際，南韓「最大在野黨」共同民主黨黨代表李在明發表國會交涉團體演說，他提及隨著人工智慧（AI）時代的到來，國家必須引進「每周四天工作制」，並討論延後退休年齡。他也呼籲，必須追加編列30兆韓元預算。

根據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》，李在明今（10）日上午在國會發表交涉團體（政黨）代表演說，強調此刻南韓需要「恢復與成長」，緩衝對立與衝突，並表示拯救國家民生經濟無須講究政黨派別與顏色，「無論是進步派政策、亦或保守派政策，只要是能夠起效用的處方籤，就必須全面動員！」

李在明表示，如今對國家最為迫切的事情，便是為政府編列「至少」30兆韓元（約新台幣6777億2040萬元）的追加預算，這些錢可用於消費券、補償小型企業損失、援助地區型貨幣、應對傳染病疫情、培育重症外傷專科醫師，並追加投資公共住宅建設、高中無償教育公費支援、AI與半導體產業等。

李在明更在演說中強調，隨著AI與其他高科技的發展，若想發展至充滿創意與自律的高科技社會，則必須「縮短勞動時間」，工作時間從每周5天縮短至每周4天半，之後更縮短至每周4天。

李在明表示，「在2022年經濟合作暨發展組織（OECD）成員國的工作時間中，我國（南韓）能擠進前5名，比起成員國平均每周1752小時的工作時間，還要再多出一個月（149個小時）以上。如今，以量取勝的時代已經過去！延長工作時間、壓榨勞務，只會在這個激烈的國際競爭環境中，更加難以生存。」

李在明認為，AI所象徵的尖端技術時代，將會從根本上讓傳統的勞動概念與相關制度脫胎換骨。因此，隨著AI時代發展迎來工作時間縮短、低生育率、高齡化、生產可能人口減少等，李在明呼籲，如今應該開始討論是否該延後退休年齡。

報導也指出，李在明在發表演說途中，時常遭到執政黨國民力量的國會議員以噓聲打斷。據悉，明（11）日將輪到國民力量發表國會交涉團體代表演說。

另外，李在明也提到國際情勢，認為川普今年1月20日宣誓就職美國總統以後，國際秩序正在快速進行重組。他表示，「韓美同盟是我國（南韓）外交與安全保障的根本，也是先進技術合作與經濟發展的主要資產。」