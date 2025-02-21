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尹錫悅的垂死掙扎！曾要求警護處「阻止逮捕」　警以妨礙公務偵辦

▲▼尹錫悅15日被公搜處逮捕前，特別拍攝影片發表聲明。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅1月15日被公搜處逮捕前，特別拍攝影片發表聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂，此後更多次拒絕回應高位公職者犯罪搜查處（公搜處）傳喚要求，遭首爾西部法院簽下逮捕令。如今，警方發現，尹錫悅曾親自下達指令，要求警護處阻止警方進入官邸執行逮捕令，因此以妨礙公務罪嫌立案偵辦。

根據《韓聯社》，南韓警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團，今（21）日針對尹錫悅涉嫌特殊妨礙公務執行等罪的部分立案調查，目前正在偵辦中。警方更在總統官邸警護處次長金成勳（音譯）的手機中，發現尹錫悅向警護處等官員下達指令，要求全面阻止警力進入官邸執行逮捕令的對話紀錄。

報導指出，公搜處、警方今年1月3日第一次試圖前往位於首爾市龍山區的總統官邸執行逮捕令，以及4天後的1月7日，尹錫悅兩度透過美國研發的跨平台加密通訊應用程式「Signal」，向金成勳下達指令，要求全面阻止公搜處與警方進入官邸。

警方在逮捕金成勳後，在閱覽金成勳持有的手機時，發現尹錫悅與金成勳之間在該通訊應用程式上的對話紀錄。

據悉，金成勳在總統官邸警護處內被歸類為「強硬派」，而他在接獲尹錫悅指令後，便向下屬轉達指令，不過公搜處1月15日第二度前往總統官邸執行逮捕令時，公搜處多數職員並未配合指令，也因此尹錫悅被順利逮捕。

對此，警方關係人士表示，目前難以對外公開尹錫悅、金成勳在該通訊應用程式上的具體對話內容。而在警方取得對話紀錄以前，就研判尹錫悅向金成勳等下屬傳達阻止進入官邸執行逮捕的指令。

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