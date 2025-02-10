韓國瑜入府共商國是藍委預言無結論　沒題目「純聊天喝下午茶」

▲韓國瑜下午將出席院際協商 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（10日）邀請五院院長共商國事，藍營憂心可能會變成一場「鴻門宴」，包含賴清德總統在內「五打一」，給立法院長韓國瑜穿小鞋，國民黨團首席副書記長羅智強說，四院（行政院、監察院、考試院、司法院）對一院（立法院），四個壓一個，機關算盡反墊高韓國瑜高度。藍委賴士葆表示，下午的光景可以預料，題目是什麼也可以猜到，沒什麼題目就單純大家聊天喝下午茶，或是針對總預算討論。

羅智強直言，賴清德下套子想套韓國瑜，但韓是很有高度、有胸襟的政治領袖，他是立法院院長、是超然中立議事主持者，不是立委老闆，立委服從的是黨主席，賴清德應該好好管好民進黨團總召柯建銘，若要再進一步就找在野黨主席談，要真正協商只有找在野黨主席。

羅智強認為，韓國瑜願意單刀赴會，今天去是尊重總統這職位，賴清德不可能協商出東西，最後丟臉的是賴清德。賴邀請院際協商韓國瑜去沒問題，但明天要處理覆議案，幹嘛挑今天？應該挑個讓韓國瑜有餘裕的時間。

牛煦庭受訪也說，自己高度懷疑院際協調的時間點不適宜，因為大可以選在第一會期，但賴清德默許讓火車對撞，因此質疑這根本是鴻門宴。不過，他也相信韓國瑜經驗老道，有足夠智慧因應這樣狀況，只是朝野對立不會一次院際共商國就能解決。

藍委賴士葆表示，下午的光景可以預料，題目是什麼也可以猜到，沒什麼題目就單純大家聊天喝下午茶，或是針對總預算討論，但老實說，那也是立法院跟行政院的事情，所以賴清德大張旗鼓這時辦院際協調是有伏筆的，就想製造藍營內部矛盾。

