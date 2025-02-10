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大陸 大陸焦點 特派現場

山西正副縣長都叫「趙斌」！　網驚：喊趙縣長會同時回頭？

▲山西繁峙縣縣長與副縣長重名。（圖／翻攝自繁峙縣政府官網）

▲山西繁峙縣縣長與副縣長重名。（圖／翻攝自繁峙縣政府官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

在大陸，同一個政府成員中出現同名同姓的情況並不常見，而山西省繁峙縣政府領導班子中，縣長與副縣長竟然都叫趙斌。這一現象引發網友討論，有網友表示「如果單位裡喊一聲『趙縣長』，兩個人會不會同時回頭？」還有網友疑惑「他們的簽名會不會很像？」

大陸《上游新聞》報導，當地政府官網顯示，山西繁峙縣的這對「趙斌縣長」組合仍在履職，盡管名字相同，但兩人出生年月、學歷和分管的工作領域不同。

▲▼縣長趙斌。（圖／翻攝自繁峙縣政府官網）

▲縣長趙斌。

官網顯示，山西省繁峙縣縣長趙斌，1981年12月生，博士研究生學歷，主持縣政府全面工作，分管審計工作。

至於同名的副縣長趙斌，1978年4月生，大學學歷，負責農業農村、水利、扶貧、鄉村振興等方面的工作。

有網友表示「一個縣政府班子裡兩位領導重名，確實少見，這種巧合應該很難遇到。」也有網友猜想：「如果單位裡喊一聲『趙縣長』，兩個人會不會同時回頭？」還有網友疑惑，「他們的簽名會不會很像？」

▲▼副縣長趙斌。（圖／翻攝自繁峙縣政府官網）

▲副縣長趙斌。

對此，繁峙縣政府辦公室的工作人員證實這一情況屬實。該工作人員表示，班子成員裡出現同名同姓的情況比較罕見，但日常工作中並沒有造成影響。為了避免混淆，在日常稱呼時會加上他們的行政職務。

該工作人員說，比如「趙縣長」一般是指縣長趙斌，而副縣長趙斌則稱「趙副縣長」或者「趙斌副縣長」。他表示，在縣政府的正式公文、會議記錄以及日常辦公文件中，均會用完整職務加姓名的方式進行區分，以確保準確。

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