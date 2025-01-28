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大陸 大陸焦點 特派現場

影／《黑悟空》取景地之一奇觀　「小西天懸塑」近400年一塵不染

記者任以芳／山西報導

去年電玩遊戲《黑神話：悟空》受到外界高度關注，包括許多大陸知名景點成為遊戲取景地之一，其中位於山西隰縣千佛庵（又名小西天）也跟著爆紅。實際走訪近400年古寺，始於明朝的小西天擁有罕見的「懸塑」，1900多尊佛像栩栩如生，每尊表情、動作各有特色，即使歷經好幾百年風雨，色彩依舊，甚至一塵不染十分神奇，《東森新媒體ETtoday》記者帶您揭秘當年工匠打造小西天的秘辛。

▲▼ 山西隰縣小西天 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 山西隰縣千佛庵小西天因為黑悟空爆紅，觀光旅遊掀起打卡熱潮 。（圖／記者任以芳攝）

位於山西省臨汾市隰縣城西鳳凰山巔的千佛庵（又名小西天），始建於明崇禎七年（1634年），由東明禪師創建。庵內供奉著數千尊栩栩如生的懸塑佛像，大雄寶殿內尤為壯觀，169.6平方米的空間供奉著1900多尊座佛像，從最大的3米到最小只有拇指大小，歷經近400年的風雨，色彩依舊斑斕。

早期小西天都是當地人來參拜，去年2024年隨著電玩遊戲《黑神話：悟空》的爆紅，千佛庵作為遊戲取景地之一，吸引大量遊客前來參觀，許多人來遊戲裡場景打卡，原本古老的寺院一下子跟著火紅。

▼ 山西隰縣小西天空拍景。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 山西隰縣小西天 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 山西隰縣小西天 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 山西隰縣小西天第一道山門上的「紅手印」有意義。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪小西天，走台階後，穿越第一道「小西天」寺院山門，映入眼簾是鮮紅色牆面和和通道，上面都是手印，乍看很像「血手印」，其實也是有歷史典故。

小西天解說員表示，第一道山門是鑿土而成，早期工匠用硃砂上色，因為雙手沒地方洗，於是在牆體來回蹭，留下「鮮紅手印」，後人看了很有意思，模仿起來。一來硃砂可以避邪，二來有「到此一遊」趣味感。

穿越山門後，順著台階繼續往上登頂，大約20分鐘後來到小西天的大雄寶殿，內部空間十分狹小，即使採訪當天是非假日，還是擠滿非常多遊客，搶著拍照紀錄。

▲▼ 山西隰縣小西天 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 山西隰縣小西天 「懸塑」十分珍貴。（圖／記者任以芳攝）

小西天以明代的彩色懸塑藝術而聞名，大雄寶殿保留彩塑堪稱中國雕塑藝術史上的「懸塑絕唱」，也是明清時代中國佛塑經典代表之一。大殿代表三十三重天，擺放數千尊大小懸塑佛像。

整個殿內的牆壁、梁柱、頂棚上，都懸塑著佛教弟子和故事中的飛禽走獸，護法、韋陀、金剛、善財、龍女、樂伎、飛天、大鵬、白鵬、孔雀等作品。彩塑藝術造型生動、千姿百態，沒有一尊佛像有重複，高者達3米多，小者只有拇指大小，十分精細。

即使將近400年，每尊「懸塑」色彩保留完整，並且沒有一點灰塵，歸功於當年工匠技術與巧思。小西天解說員首先解釋，「當年使用明礬膠，顏色不容易脫落，還能塑像有光澤感、滋潤感。」

來到小西天大雄寶殿記得抬頭看看，大樑上面還有龍鳳彩繪十分金碧輝煌，也是明代最高等級雕刻彩繪，只會出現在皇家寺廟，如今一般老百姓都能欣賞。

▲▼ 山西隰縣小西天 。（圖／記者任以芳攝）

▲「懸塑」在中國少數稀少雕刻藝術。（圖／記者任以芳攝）

至於經歷數百年，為何大殿「懸塑」一塵不染？ 小西天解說員也解密，除了寺廟風水好，以科學角度分析有三點，「一是泥塑表面有貼金，表面光滑不容易落灰，二是佛像當年微微向下傾斜5到8度的角度，灰塵只會落在佛像背後，三是寺院地理位置「坐西面東」加上前面有兩座山，形成環抱狀，可阻擋風沙進入。」

遊戲《黑神話：悟空》也給小西天作為取景地，比如黃眉怪（自稱未來彌勒佛弟子）轉身對悟空說「既見未來，為何不拜」，該場景就在大雄寶殿正上方三十三重天樓閣。

另外，大殿裡飛鳥造型幻化成人頭鳥，「小西天土地在此恭迎各位『天命人』」，也是黑神話悟空取景隰縣小西天的經典橋段，吸引許多遊客拍照打卡。

▼ 黑悟空神話遊戲人物黃眉怪，其轉身場景取自小西天 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 山西隰縣小西天 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 山西隰縣小西天 。（圖／記者任以芳攝）

▲小西天有1978尊神佛、人物像，出現手端果盤造型，百年以前工匠凸顯當地盛產梨子元素。（圖／記者任以芳攝）

小西天以「懸塑」為名，自古以來當地生產「玉露香梨」也很有名氣，仔細觀看，大殿有一尊高約高20公分塑像，端著果盤上面兩顆梨子，但不是行「供奉」禮，讓人會心一笑，當年工匠的巧思，不忘加入當代元素，把梨子也雕刻進去。

隨著大陸國產遊戲《黑神話：悟空》紅到全球，山西隰縣兩張文旅王牌，一是玉露香梨，二是「小西天」也跟著吸引全大陸遊客的注意，也讓這個小景區瞬間爆紅。

數據顯示，去年大陸十一時長假來自各地的9萬遊客聚集於此，打卡遊戲中同款「大雄寶殿」，一次僅能承載40人左右的景點，每天要接待上萬名遊客。雖然暴增的觀光收益能帶動地方繁榮，當地政府開始採取「預約制」，擔心過多人潮影響觀看品質，同時確保古蹟文物保存，才能讓觀光永續經增。

▼ 山西隰縣小西天 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 山西隰縣小西天 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 山西隰縣小西天 。（圖／記者任以芳攝）
 

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