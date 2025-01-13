孤悽身影曝！鹹粥嬤想去看被關的金孫　天未亮頂寒風擺攤籌旅費

▲鹹粥嬤天未亮頂著寒風孤伶伶的賣鹹粥籌旅費。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹹粥嬤的20歲黃姓金孫，去年3月經泰國轉赴金三角後失聯，日前海基會證實因涉詐騙罪遭山西公安拘留，阿嬤憂心不已，想赴陸探視，連日來頂著冷冽的寒風，在家門前賣鹹粥籌旅費，議員賴清美為此po文，看到阿嬤天未亮在攤前等待買粥的客人，相當不捨，引起廣大回響，有許多網友號召買粥助嬤，讓她在過年前見到孫子一面。

▲縣議員賴清美前往關心鹹粥嬤。（圖／議員賴清美提供）

此事件發生於2023年5月，賴清美與民進黨團召開「鹹粥嬤尋找愛孫」記者會，整件案子才曝光，刑大追查，黃男自去年3月4日出國，抵達泰國後與友人搭乘車子前往寮國，據悉黃男找到一個工作，外號「瘦子」，失聯至今超過300天，期間跟在國外的親友報平安，未料於去年底遭到大陸山西公安局以涉詐欺罪逮捕拘留，海基會秘書長羅文嘉證實，黃姓男子就是彰化鹹粥嬤的愛孫。

鹹粥嬤得知金孫遭到拘留，連日來冒著刺骨寒風，天還未亮就在伸港鄉彰新路7段的家門口擺攤賣起鹹粥，希望能為金孫籌足前往山西旅費，讓她在過年前夕順利搭機飛抵中國探望孫子。

▲鹹粥嬤愛孫涉詐騙案遭大陸山西公安局逮捕。（圖／議員賴清美提供）

賴清美今天清晨5點多到攤前關心鹹粥嬤，看到阿嬤一個人孤伶伶的坐在門前擺攤，相當不捨，詢問阿嬤想不想去中國看看孫子？阿嬤說「當然很想去看看孫子」，但自己身體不是很好，走路也不方便，希望就算自己真的無法去，也能拜託親戚前往。

賴清美當下便買了2碗鹹粥，叮囑鹹粥嬤要穿暖，不要太勞累，並希望政府相關單位能夠伸出援手，希望大家一起來幫阿嬤圓夢，讓老人家去看孫子一面，為鹹粥嬤圓夢。

▲鹹粥嬤愛孫涉詐騙案遭大陸山西公安局逮捕。（資料圖／記者唐詠絮攝）