婚禮前1天新郎出車禍！未婚妻照顧6年　網淚：愛情的樣子

▲兩人今年初終於補辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山西長治一對新人近日舉行婚禮，感動親朋好友。兩人原先預計的婚禮是在6年前，但新郎當時在婚禮前一天，發生車禍，導致未能如期舉辦，未婚妻卻不離不棄照顧他6年，待他康復後，再補辦婚禮，引起熱議。不少網友感動直呼，「這才是愛情原有的樣子啊！」

據《閃電新聞》報導，這對新人從認識到交往經歷了11年，在2018年決定步入婚姻的殿堂。然而婚禮前一天，準新郎發生嚴重車禍，導致重傷還昏迷了3個多月。女方並未因此放棄對方，照顧了未婚夫整整6年，直至對方恢復意識，能勉強行走。

▲親朋好友趕至現場祝福。（圖／翻攝自微博）

婚禮的影片顯示，新郎因車禍尚未完全痊癒，還有些口齒不清，致詞時除了向妻子表達愛意之外，也十分感謝愛人的不離不棄。雙方的父母在一旁淚流不止，新娘的父親聽著女婿的致詞後，在女兒身旁拭淚。

一名親戚表示，「從未料過新郎會出車禍，未婚妻還照顧了6年，現在也還沒痊癒，新郎走路仍有些困難。」

相關影片引起網友熱議，「希望兩個人好好的」、「現在沒幾個女生能做到這樣了，為這位女生按讚」、「希望兩人長長久久，不要有誰負誰」、「太好哭了，真是大義啊」、「陪伴是最長情的告白」、「在以前，這個是人之常情十之八九，在當下卻顯得彌足珍貴」。