影／咬一口噴汁！　《黑悟空》遊戲帶動「山西梨王」3倍銷售額

記者任以芳／山西報導

2024年大陸國產電玩《黑神話：悟空》風靡全球，因為遊戲場景參考大陸許多知名歷史古蹟景點，因此帶動當地觀光經濟。其中，位於山西隰縣千佛庵（又名小西天）跟著火紅，就連當地特產「山西梨王-玉露香梨」跟著大賣，原本業績快速成長3倍，電商市場通路也瞬間被打開，並且首次外銷到加拿大。

▲山西隰縣小西天「懸塑」因黑悟空取景遊戲場景爆紅 。（圖／記者任以芳攝）

位於山西省臨汾市隰縣城西鳳凰山巔的千佛庵（又名小西天），始建於明崇禎七年（1634年），由東明禪師創建。大雄寶殿保留下來1978尊座佛像，每尊保存完好，從最大的3米到最小只有拇指大小。

歷經近400年歷史，早期小西天都是當地隰縣居民來參拜，祈求平安，據說送子觀音最靈驗。隨著去年2024年大陸國產電玩《黑神話：悟空》的爆紅，千佛庵作為遊戲取景地之一，吸引大量遊客來遊戲裡場景打卡，不只帶動小西天觀光經濟，當地盛產的「玉露香梨」也跟著爆紅。

號稱山西梨王的「玉露香梨」銷售一直都不錯，但大陸有許省份也有生產梨子，長年以來相互競爭，市場佔有率個各憑本事，更別說外銷市場。直到《黑神話：悟空》風靡全球後，帶動隰縣香梨名號，當地政府趁機宣傳「在隰縣，有懸塑飛天小西天揚名中外，有中國大美梨隰縣玉露香甜香萬里。」

▲山西隰縣特產「玉露香梨」號稱山西梨王 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪山西隰縣梨子工廠，趕在12月底前到一月初收成梨子，所有員工全部動起，工廠自動化包裝生產線幾乎全天運作，但前期還是得人工挑揀，因為「玉露香梨」相當嬌嫩，輕碰一下就帶傷，影響價格。

山西野里垣總經理張英杰向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，山西「玉露香梨」特色就是皮薄脆爽、汁多香甜、糖度高，口感又不膩。

「每一顆『玉露香梨』從種植到採摘都得小心翼翼，尤其是採摘期都是女工上陣，女生手感輕柔，稍微往上推一下，果實就掉下來，不用太大力，否則會傷害梨子，價格就不好看了。」張英杰說。

▼「玉露香梨」皮薄嬌貴，工作人員小心檢查果皮外觀 。（圖／記者任以芳攝）



▲山西隰縣「玉露香梨」皮柏脆爽、多汁香甜而不膩（圖／記者任以芳攝）

「玉露香梨」70年代就問世，由山西省農科院果樹研究所雜交育成熟梨新品種，以新疆庫爾勒香梨為母本、雪花梨為父本雜育而成，果肉白嫩、肉質似雪，故取名為「玉露香梨」。梨果實大、近球形，果面光潔細膩具蠟質，保水性強，採收時果皮黃綠色，貯後呈黃色，色澤更加鮮艷。

口感脆爽多汁的「玉露香梨」也被稱為「掛在樹上的果實」，價格因地區、季節及品質有高低價差，現在一般市場價格大約在15到20元/斤不等（單位：人民幣，同下），換算」一斤台幣55到100元左右。

疫情後，大陸出現消費降級，「玉露香梨」銷售額反而逆勢上漲，因為《黑悟空：神話》帶動之下，隰縣小西天不只觀光翻紅，就連「玉露香梨」也跟大賣，銷售額緊緊扣住中高層消費者。

▲山西野里垣總經理張英杰。（圖／記者任以芳攝）

張英杰進一步說，「2024年我們收購價沒有很高，出庫價已經翻倍，因為小西天觀光破天的流量，公司線上銷售翻兩倍到三倍之間，小西天帶動大家認識隰縣的旅遊以及特產。」

知名度被打開後，隰縣梨農也打鐵趁熱，擴大佈局內銷市場，主要結合線上和線下銷售渠道。舉例張英杰的「玉露香梨」擴大佈局華北、華東、華中、華南，尋找有默契合作商，今年還出口到澳洲，優質的「玉露香梨」一顆外銷賣到50元，換算250元台幣。

隰縣政府積極打造智慧果園，同時積極佈局海外市場。2024年底，隰縣採摘季節開幕式，現場即時連線「玉露香梨」出口裝車現場連線畫面，裝滿百萬斤「玉露香梨」貨櫃即將開赴加拿大溫哥華和多倫多，這也是2024年隰縣玉露香品牌升級戰略實施後「首次」出口國外。