守護縣民食安！　嘉義縣元宵節應景食品全數合格

▲嘉義縣衛生局抽驗元宵應景食品全數合格 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局為保障元宵食品衛生安全，至各超市、賣場及傳統市場、食品製造廠等抽驗元宵節應景食品，共計抽驗32件產品，包含湯圓、餡料等應景食品，檢驗防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸）、硼砂、規定外色素、甜味劑等項目，檢驗結果全數與規定相符。

衛生局指出，部分業者為延長食品保存期限、改善色澤，會添加食品添加劑，但須符合法規標準。防腐劑可防止食品變質，過量攝取恐影響新陳代謝並損害肝腎，甜味劑過量則易引起腹瀉等腸胃問題，過氧化氫（殺菌劑）俗稱雙氧水，可能刺激腸胃，導致噁心、嘔吐，硼砂具毒性，常添加在食物之中添增口感，依法不得檢出，誤食有嘔吐、腹瀉、紅斑及循環系統障害等症狀，嚴重則可能發生休克死亡。

▲ 嘉義縣提醒元宵購買可以先看標示 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華呼籲食品業者，使用食品添加物應遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，違規可處罰3萬元以上、3百萬元以下罰鍰。

趙紋華提醒民眾，購買完整密封包裝食品時，應先確認包裝外觀是否破損，並應注意產品上是否有明確標示內容物名稱、有效日期、廠商的名稱、地址、電話及原產地、營養標示等資訊；購買散裝食品時，應把握先看、後聞，除不選外觀過於鮮豔或白皙食材外，亦不選具有刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品。

▲建議民眾購買前先注意添加物 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局同時提醒，湯圓主要由糯米製成，不易消化，建議年長者或幼兒食用湯圓時，將湯圓切小塊並細嚼慢嚥，另湯圓熱量高，民眾應適量食用，過年應景也要注意健康。

本次抽驗結果公布於衛生局網站，首頁「機關業務」下「主題專區」的「食（藥）品安全報你知」供民眾參考，若有任何食品安全衛生問題，歡迎電洽衛生局消費者食品衛生專線05-3620613洽詢。