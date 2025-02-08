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元宵節想求財、求桃花？12大禁忌千萬別犯！

文／康健雜誌、趙俐雯

農曆正月十五日元宵節，不但是天官大帝誕辰，也象徵著農曆新年圓滿結束。不過，元宵節除了賞燈、吃湯圓，更要注意穿著與行為，以免影響整年運勢。元宵節由來是什麼？習俗、禁忌有哪些？

▲▼康健雜誌,元宵節,湯圓,燈會,運勢,禁忌。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲元宵節是熱鬧的傳統節日，吃湯圓、賞燈會都是許多人期待了一年的活動。（示意圖／Pexels）

2025元宵節是哪一天？

元宵節今年落在2月12日（星期三）。

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元宵節有什麼意義？

元宵節是春節的最後一天，也稱為上元節，是天官大帝誕辰。這一天的行為也會影響接下來一整年的運勢。

元宵節起源於漢朝，相傳漢武帝為了祭祀太乙神，於正月十五日舉行盛大燈會，後來佛教傳入中國，民間開始在這天點燈供佛，象徵驅邪迎福。

另外，根據民間傳說，有獵人誤射玉皇大帝化身的神鳥，引發神怒，並揚言要放火燒毀人間。民眾為了安撫神明，會在元宵節這天燃放鞭炮、放煙火、提燈籠、點燈，象徵人間已受到了懲罰。

元宵節有哪些習俗？

元宵節的習俗包括：

• 猜燈謎：在元宵節，人們會在燈籠上貼上燈謎，邀請親友一同猜謎，增添喜氣。

• 吃湯圓：湯圓象徵團圓和幸福，元宵節吃湯圓能討吉利，象徵家人團聚、生活圓滿。

• 舞龍舞獅：各地會舉行龍獅舞蹈表演，祈求來年風調雨順、國泰民安。

• 放煙火：元宵節放煙火，象徵驅邪避災。

• 燈會：各地會舉辦盛大的燈會，展示各種造型的燈籠，慶祝元宵。

• 炮炸寒單爺：在台東，元宵節有炮炸寒單爺的習俗。相傳寒單爺是武財神，每到冬季心就會變冷。當寒單爺在元宵出巡時，人們會丟鞭炮幫祂驅寒，並祈求平安健康、財源廣進。據說，鞭炮炸得愈旺，財運也會愈旺。

民眾透過這些元宵節習俗，祈禱新的一年能過得平安幸福、財運亨通。

元宵節不能做什麼？

1. 不可穿白色、黑色衣服：黑白色較晦氣，代表喪事，容易讓整年諸事不順。

2. 不可穿有破洞的衣褲：衣物有破洞象徵財運受損，恐導致漏財、引來霉運。

3. 不可爭吵、衝突、罵小孩：元宵節是喜慶的日子，若發生口角或罵小孩，可能影響家運，讓整年不順。

4. 不可說髒話：禍從口出，說髒話可能會招惹是非、惹禍上身。

5. 不可借錢給別人：運氣會附在錢財上，借錢會讓別人把自己的好運帶走。

6. 不宜剪髮、洗髮：髮音同發財的「發」，剪髮象徵財源被剪斷，而洗頭髮代表錢財流光、無法累積。

7. 不可讓米缸見底：米缸象徵家中財庫，見底代表家中財運不足，可能影響未來生計。

8. 不可吃冰：相傳武財神（寒單爺）怕冷，吃冰會讓財運遠離。

9. 不宜搬動家具、裝修：搬運家具、敲打裝潢，象徵動搖家運，把福運搬空、把好運敲掉。

10. 不要讓居家空間昏暗：燈火通明象徵光明與希望，居家空間太暗，象徵前途晦暗。

11. 不要殺生：殺生容易破財，引起血光之災。

12. 不可逗弄小鳥：相傳玉皇大帝曾變成神鳥，被獵人誤射，因而降下災禍。逗弄小鳥可能惹怒神明，影響運勢。

元宵節不僅是傳統節慶，更與整年運勢相關。參考民間習俗，適度留意禁忌，讓整年順風順水、好運連連。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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