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補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電　「猜燈謎」拿E幣紅包

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電（圖／東森購物提供）

▲本週六（2月8日）適逢補班日，為了幫上班族舒緩心情，東森購物網特別推出「補班東森抽好禮」與「補班東森撒紅包」雙重活動，讓補班日也能有滿滿的小確幸。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

農曆春節9天連假剛結束，本週六（2／8）適逢補班日，許多上班族難免感到鬱悶，為了幫大家舒緩開工的煩悶心情，東森購物網特別推出「補班東森抽好禮」與「補班東森撒紅包」雙重活動，讓補班日也能有滿滿的小確幸！此外，下週三（2／12）適逢元宵佳節，東森購物網同步推出「元宵猜燈謎」，讓消費者購物之餘也能開心迎接新春的最後一波熱潮。

2月8日補班日當天，東森購物網特別推出「補班東森抽好禮」活動，只要全站累積消費滿3,000元，就能參加抽獎，有機會獲得「優鮮果汁機1.25L」；累積消費達6,000元，還可抽「半自動義式奶泡咖啡機」，讓辛苦補班的上班族能在家享受現打果汁與香醇咖啡，補充滿滿元氣。此外，補班日當天還有「補班東森撒紅包」活動，分別於10:30、15:30、22:30三個時段舉行，只要登入東森購物網，每個會員都能獲得一次抽紅包機會，100%中獎，獎項包括樂透金66枚、30枚、15枚、10枚、5枚，讓補班日也能感受滿滿驚喜。

而隨著元宵節的腳步接近，東森購物網也準備了「元宵猜燈謎」活動，自2月9日至2月12日，只要單筆消費滿1,000元，即可參加燈謎抽獎一次，100%中獎，獎項包含E幣150枚、100枚、50枚、30枚、20枚，購物同時也能累積更多回饋，讓消費者在歡慶元宵的同時，也能把優惠帶回家。

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電（圖／東森購物提供）

▲桂冠花生湯圓，每盒69元。

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電（圖／東森購物提供）

▲內埔老街客家鹹湯圓6盒組，特價1,015元。

過元宵怎麼能少了熱騰騰的湯圓？東森購物網觀察，即使近年來新興口味崛起，台灣人還是比較傳統甜湯圓，熱銷榜上依舊由芝麻湯圓、花生湯圓等口味占據。至於近年來新興口味，甜湯圓有奶茶、抹茶，鹹湯圓則以麻辣口味較受歡迎。還有來自知名的仁愛圓環60年老店「九如商號」純手工製作寧波湯圓，皮薄餡多、口感Q彈，一口咬下滿是幸福感，讓您在家就能輕鬆煮出濃濃節慶氛圍，無論是甜湯還是鹹湯圓，現在上東森購物網都能一次買齊，輕鬆迎接元宵佳節。

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