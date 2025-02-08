超商限5天「滿千折百」再送整串衛生紙！衛生棉、暖暖包也免費送

▲超商元宵節推出多款湯圓優惠，還有滿額現折、好禮免費送。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-11 大方送禮了！為慶祝元宵節、西洋情人節優惠再加碼，2月12日至16日限時5天，會員購買指定12大類別商品，消費單筆滿250元現折25元，滿1000元折100元再送「20點OPENPOINT」。此外消費滿千還有「好禮3選1」，包括舒敏厚棒衛生紙1串、靠得住草本抑菌衛生棉2包、小白兔握式暖暖包8片組等。

7-11自2月12日至16日，到門市單筆結帳金額滿1000元，即可加贈「好禮3選1」，贈禮選擇包含「舒敏厚棒衛生紙1串、靠得住草本抑菌23cm14片2包組、小白兔握式暖暖包8片組」。若單筆消費滿1500元，除了獲得滿千贈禮外，還加碼送「泰山玄米油1瓶」，活動贈禮數量有限，送完為止。

▲7-11慶祝元宵節、西洋情人節優惠再加碼，滿額現折。（圖／業者提供）

會員12大指定類別滿額現折，商品包括：CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美機能品、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物食品等，滿250元現折25元、滿1000元立折100元，再加贈20點OPENPOINT（1點可折抵1元）回饋最高達12%。

7-ELEVEN在元宵期間，也推出多款湯品及湯圓優惠，獨家販售鮮芋仙紅豆芋泥湯圓、鮮芋仙紫米地瓜湯圓，還有可愛肖像包裝的「桂冠焦糖布丁湯圓」或「桂冠紫糯米芋泥湯圓」，即日起至2月18日湯圓全品項「兩件88折、3件79折」。

此外，7-ELEVEN 旗下外送平台foodomo 更在2月12日至14日推出「愛在元宵節」活動，消費滿329元享8折，最高折100元，不限新舊客可使用2次，折上折更優惠。

★全聯元宵湯圓優惠

全聯今（8）日起至2月12日，元宵相關品項祭出優惠，經典不敗「桂冠湯圓(芝麻/花生/鮮肉)10粒」每盒39元，搭配小朋友最愛的「桂冠冷凍小湯圓300g」紅白相間超喜氣，每盒只要42元。還有包餡口味任選搭配「桂冠小湯圓(芝麻/花生)200g」每盒49元。

▲全聯元宵節多款湯圓、相關商品優惠。（圖／業者提供）

另外，「義美湯圓(芝麻/台灣花生)10入」每盒特價39元；名店加持的「連珍湯圓(紫米皓月/椰香芋頭)10入」每包109元，全台限量只有8千包。

老字號花生醬品牌「福源花生湯圓(紅麴皮)/芝麻湯圓10入」每盒99元，還有日系抹茶控最愛「Kenji健司x辻利茶鋪 抹茶芝麻燒麻糬8入」每盒65元。

活動期間煮湯圓配料也能一次買齊，熬煮紅豆湯必備「世鑫 紅豆/紅花豆300g」每包48元；「生活良好 紅豆調理包200g」單包特價59元，2包109元。甘甜不膩口且帶有果酸香氣「金蘭 雪花釀(甜酒釀)500g」每罐85元。

鹹湯圓控首選「佳味食品客家鹹湯圓320g」每包99元，煮湯底必備「真好家紅蔥酥50g」單包61元，第2件5折。

天冷懶得出門又想吃湯圓，可叫「全聯小時達」，2月9日至2月12日小時達慶元宵，消費單筆滿888元，輸入指定折扣碼【吃湯圓補圓氣】就享88折優惠，最高上限折200元。同期間購買湯圓任一件加贈100福利點，最高贈300福利點；還有趣味加碼，只要猜對燈謎就有機會獲得「399元折50元優惠券」。