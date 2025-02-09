基隆中學百年校官舍突遭火噬　基中致歉並承諾徹查原因

▲基隆中學百年校官舍8日晚間突遭火噬。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」於昨（8日）20時許發生火警，引發社會關注。基隆高中於今（9日）發表聲明致歉，表示該校舍已於2018年申請廢電，並設置甲種圍籬防止外人入侵，且緊急加固工程已接近完成，火災原因尚待釐清。校方承諾將全力配合火警調查，若涉及人為因素將追究責任，並加強監控與巡檢機制，防止類似事件再次發生。

基隆高中強調，該官舍是基隆地區歷史最悠久的教育建築，具有重要的文化價值，未來將進一步修復，兼顧歷史保存與城市發展需求。校方也感謝相關單位及民眾的協助，並對事件造成的不便表達歉意。

國立基隆高中針對本次事件，特此發表聲明如下：

一、對於造成社會大眾驚擾，本校致上誠摯歉意：本次突發事件引起各界關注，我們深感抱歉，並誠摯向受影響的民眾表達歉意，我們也衷心感謝基隆市消防局、警察局同仁辛苦救災，也非常感謝附近鄉親第一時間的協助。我們將持續與消防隊、警察局、文化局、地方鄉親聯繫溝通，確保後續處理得當。

二、全力配合火警調查，徹底釐清原因：因本校在2018年即將基隆中學校官舍申請廢電，也已設置甲種圍籬來阻絕外人入侵，緊急加固工程也到收尾清理階段，而卻仍發生失火意外，實在令人不解。因此，我們將主動與消防及相關主管機關合作，提供一切必要資訊，以確保事件原因能夠迅速查明，也會公開結果。

三、若涉及人為因素，將嚴格追究責任：若調查結果顯示有任何人為疏失或違規行為，我們將依法追究相關責任，絕不姑息，以維護公共安全與公平正義。

四、目前基隆中學校官舍歷史建物已初步完成緊急加固工程，除設置甲種圍籬外，為防止類似事件再次發生，我們將強化安全管理措施，包括提升監控設施、加強定期巡檢機制，確保場所安全。未來將持續落實安全維護，並定期檢討優化應變機制。

五、基隆中學校官舍歷史建物已是目前已知基隆地區歷史最悠久的教育建築，可說是基隆教育百年發展最久且唯一的見證者，我們重視校官舍的歷史與文化價值，也期待未來能夠進一步修復，做為基隆教育與文化的重要教學場域，兼顧歷史保存與城市發展的需求，並廣納專家學者及社會各界的意見，共同規劃最適當的未來發展方向。

最後再次表達歉意，本校將持續努力，確保此類事件不再發生，並積極與社會各界溝通，共同維護公共安全與歷史文化資產。