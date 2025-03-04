快訊／台南民宅凌晨火警！疑電風扇起火　一家3口送醫

▲台南民宅凌晨火警，警消救出3人送醫。（圖／記者林東良翻攝）
記者林東良、莊智勝／台南報導
台南市麻豆區新生北路巷內一處民宅3日深夜11時52分許傳出火警，警消獲報後立即出動14車30人前往現場灌救，並線上引導屋內3名民眾避難，包括屋主高男(48歲)、女屋主黃女(47歲)、屋主之子高男(18歲)，3人均成功脫困、意識清醒，但口鼻有碳粒，後續送往醫院治療。
初步了解，現場為4層樓RC連棟建物，起火點位於2樓，疑似是電風扇起火釀禍，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因尚待進一步調查釐清。
▲台南民宅凌晨火警，警消救出3人送醫。（圖／記者林東良翻攝）
記者林東良、莊智勝／台南報導
台南市麻豆區新生北路巷內一處民宅3日深夜11時52分許傳出火警，警消獲報後立即出動14車30人前往現場灌救，並線上引導屋內3名民眾避難，包括屋主高男(48歲)、女屋主黃女(47歲)、屋主之子高男(18歲)，3人均成功脫困、意識清醒，但口鼻有碳粒，後續送往醫院治療。
初步了解，現場為4層樓RC連棟建物，起火點位於2樓，疑似是電風扇起火釀禍，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因尚待進一步調查釐清。
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