快訊／台南民宅凌晨火警！疑電風扇起火　一家3口送醫

台南市消防之友會第四辦事處為感謝各副處長、顧問們的長年支持，並表揚消防局第四大隊各項救災救護工作上優秀的消防同仁，3日辦理「台南市消防之友會第四辦事處會員大會暨聯誼餐敘」，由總會監事陳東賢代表理事長蔡明憲，頒發消防之友會第四辦事處王信豐處長續任聘書，並勉勵消防同仁持續為市民安全的辛苦付出。