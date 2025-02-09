拍妹臀被判刑！孫生曝心聲「現在很怕女生」：男生要保護自己

▲孫生發文曝「現在很怕女生」。（圖／翻攝自FB／孫生- Soon）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅團體「反骨男孩」成員孫生2024年約1位女性朋友吃飯，卻涉對女方陪同出席的閨蜜拍臀，被控性騷擾，孫生公開表示願賠錢道歉，並改姓換名聲稱要遠離小人，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。對此，孫生昨（8）日在粉專發文曝心聲，直言「男生要好好保護自己」、「現在很怕女生」。

孫生8日在粉專表示，「最近這些事真的讓我很不舒服，完全耍寶能量下降」，所以春酒後消失休養了幾天，但自己沒事，「放心！讓你們擔心了」。遇到這種事，很多人說他遇到瞎妹，他忍不住嘆了一口氣，「哎！但我也不會這樣想，自省比較重要。」

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孫生最後表示，以前都開玩笑說，男生要好好保護自己，「「原來這句話是真的…」並坦言現在很怕女生，「從原本0邊界感變成100邊界感…」

回顧事件，孫生去年7月8日約1位在北市信義區夜店認識的女性友人吃飯，女方找1位閨蜜作陪，孫生席間與女方閨蜜到店外抽菸時，對女方閨蜜戲謔表示「屁股有肉哦，撞起來才爽」，邊說邊拍對方臀部。受害人憤而提前離席、報案怒告孫生，警方調閱現場監視畫面確認過程全都錄。

孫生事後稱當下以為「你情我願」，「如果對方有感覺到不開心或不舒服，我願意賠錢跟道歉」，出庭時則承認對受害人拍臀，喊冤表示當天本來就要約受邀的女性朋友去開房，他以為女方閨蜜也要加入，因此跟對方調情，後來閨蜜離開，只有女性朋友跟他去飯店。女方證稱，閨蜜確實被孫生不禮貌舉動氣跑。

檢方起訴孫生涉犯性騷擾罪嫌，受害人沒同意原諒，北院審結，判孫生5月徒刑、得易科罰金，可上訴，孫生沒到庭聆判。另外，孫生本名從母姓原為余孫生，今年1月登記改從父姓換名為孫羿泩，取諧音「順一生」之意，他拍片自曝改姓換名用意是遠離小人，自認去年捲入多起爭議事件，學會面對莫須有的流言蜚語。