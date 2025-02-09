　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拍妹臀被判刑！孫生曝心聲「現在很怕女生」：男生要保護自己

外送用▲▼孫生私訊被曝光斥女網友「可以別這麼心機嗎」。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

▲孫生發文曝「現在很怕女生」。（圖／翻攝自FB／孫生- Soon）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅團體「反骨男孩」成員孫生2024年約1位女性朋友吃飯，卻涉對女方陪同出席的閨蜜拍臀，被控性騷擾，孫生公開表示願賠錢道歉，並改姓換名聲稱要遠離小人，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。對此，孫生昨（8）日在粉專發文曝心聲，直言「男生要好好保護自己」、「現在很怕女生」。

孫生8日在粉專表示，「最近這些事真的讓我很不舒服，完全耍寶能量下降」，所以春酒後消失休養了幾天，但自己沒事，「放心！讓你們擔心了」。遇到這種事，很多人說他遇到瞎妹，他忍不住嘆了一口氣，「哎！但我也不會這樣想，自省比較重要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫生最後表示，以前都開玩笑說，男生要好好保護自己，「「原來這句話是真的…」並坦言現在很怕女生，「從原本0邊界感變成100邊界感…」

回顧事件，孫生去年7月8日約1位在北市信義區夜店認識的女性友人吃飯，女方找1位閨蜜作陪，孫生席間與女方閨蜜到店外抽菸時，對女方閨蜜戲謔表示「屁股有肉哦，撞起來才爽」，邊說邊拍對方臀部。受害人憤而提前離席、報案怒告孫生，警方調閱現場監視畫面確認過程全都錄。

孫生事後稱當下以為「你情我願」，「如果對方有感覺到不開心或不舒服，我願意賠錢跟道歉」，出庭時則承認對受害人拍臀，喊冤表示當天本來就要約受邀的女性朋友去開房，他以為女方閨蜜也要加入，因此跟對方調情，後來閨蜜離開，只有女性朋友跟他去飯店。女方證稱，閨蜜確實被孫生不禮貌舉動氣跑。

檢方起訴孫生涉犯性騷擾罪嫌，受害人沒同意原諒，北院審結，判孫生5月徒刑、得易科罰金，可上訴，孫生沒到庭聆判。另外，孫生本名從母姓原為余孫生，今年1月登記改從父姓換名為孫羿泩，取諧音「順一生」之意，他拍片自曝改姓換名用意是遠離小人，自認去年捲入多起爭議事件，學會面對莫須有的流言蜚語。

【延伸閱讀】
►忙到像地獄！急診人嘴上喊離職「全因4字」衝出來　萬人看哭
►具俊曄做1事「S家拿到全部遺產」！律師曝真相：汪小菲不會答應

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
Melody當伴娘穿超辣！　「上下都露」美腿被看光
他大白肺「血氧剩70%」心跳停！醫曝恐怖缺氧真相：不喘的人很
Sandy救火《不熙娣》反被網轟！　電視台發聲：代班不會因此
快訊／急凍跌破10度！　8地非常寒冷
快訊／重大進展！　找到第2人胸部組織
日本罕見-39度霸王寒流！積雪破300cm　女「徒手挖雪牆」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1月詐騙財損95億「比12月少28億」！財損金額增加最多是這縣市

《後宮甄嬛傳》紅了10幾年！她問「還有好看的劇嗎」　網點名這1部

快訊／21縣市低溫特報！急凍跌破10度　8地非常寒冷

忍「胸痛」5天不就醫！女兒春節返鄉驚覺母「心肌梗塞」

獨／睡醒「下水道不通」！天冷藏尿尿危機　2種疾病者要注意　

寒流水氣散...清境農場現群山白頭和雲海大景　櫻花漸綻放

拍妹臀被判刑！孫生曝心聲「現在很怕女生」：男生要保護自己

病毒變異了！醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

不是人撞的！新竹紅綠燈「一頭倒地」原因超狂　在地人也傻了

4星座小心！2025年「漏財警報」響起　這類人千萬別亂投資

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

徐薇訂機票出包「到機場飛機已飛走」　「臨櫃再買花10幾萬」老公反應網讚爆

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

國文老師教你濕／溼、姊／姐的差別！

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

1月詐騙財損95億「比12月少28億」！財損金額增加最多是這縣市

《後宮甄嬛傳》紅了10幾年！她問「還有好看的劇嗎」　網點名這1部

快訊／21縣市低溫特報！急凍跌破10度　8地非常寒冷

忍「胸痛」5天不就醫！女兒春節返鄉驚覺母「心肌梗塞」

獨／睡醒「下水道不通」！天冷藏尿尿危機　2種疾病者要注意　

寒流水氣散...清境農場現群山白頭和雲海大景　櫻花漸綻放

拍妹臀被判刑！孫生曝心聲「現在很怕女生」：男生要保護自己

病毒變異了！醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

不是人撞的！新竹紅綠燈「一頭倒地」原因超狂　在地人也傻了

4星座小心！2025年「漏財警報」響起　這類人千萬別亂投資

嘉義縣「夜光天使冬令營」　探索天文氣象奧秘

留孩子在家！人妻外出返家驚見「3孩全被殺」藏屍冷凍櫃

為救溺水愛犬！日男墜河「沉2m深水底」　尋獲時心肺功能停止

7旬翁登神阿古道扭傷腳踝　搜救隊花4小時揹下山就醫

中國經濟成長率　23省區未達自訂目標

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

1月詐騙財損95億「比12月少28億」！財損金額增加最多是這縣市

利用DeepSeek躺著賺！　陸網路商家「大賺AI財」亂象叢生

守護縣民食安！　嘉義縣元宵節應景食品全數合格

搭捷運兒遭疑偷竊　母護子與男乘客扭打！母子被強制送醫

我每天睡前只有2次機會^^射拖鞋精準關燈！

生活熱門新聞

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

具俊曄做1事「S家拿到全部遺產」！律師曝真相嘆氣

曾經滄海難為水下一句是啥？8萬人一看笑瘋

媽媽銀行上班「真看過樂透得主」　曝面相

劉喬安逃亡美國「5年生活費」哪來？警曝2管道

最快7月上路！80歲老人免評「直接申請外籍看護」

「以為下周一開學」大票家長崩潰！老師狂提醒

快訊／今晨6.4℃凍番薯　「全台下2天」時間曝

「台灣特產水果」纖維比蘋果多4倍！醫：2顆抵1盤高麗菜

「3星座」喜迎翻倍成功！一分努力十分收穫

寒流今晨最低溫！　全台昨78人猝死

寒流「光穿厚外套」沒用！醫曝最暖穿法：增溫37%

刮刮樂中10萬「只拿5萬」　女過4天才驚覺被坑

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

更多熱門

相關新聞

法官違紀連環爆　誓詞拋腦後

法官違紀連環爆　誓詞拋腦後

淪空談！「余誓以至誠，接受國家任命，恪遵憲法及法律之規定……如違誓言，願受最嚴厲之制裁。」這句誓詞是法官就職時的承諾，然而，近年來司法圈醜聞頻傳，讓這份誓言形同具文。中部年輕法官與已婚法助曖昧，甚至深情告白「我願意等」，遭律師丈夫提告求償。除此外，還有法官酒駕、性騷等，違紀不斷，司法院的監督屢屢失靈，叫人民又如何信任。

竹北網紅夫妻補習班遭廢止　負責人疑涉性騷擾學生

竹北網紅夫妻補習班遭廢止　負責人疑涉性騷擾學生

孫生不爽媽被嗆早死早超生：留點口德！

孫生不爽媽被嗆早死早超生：留點口德！

熊抱+襲胸2夜歸女　噁男判拘105天

熊抱+襲胸2夜歸女　噁男判拘105天

拍臀撩妹「屁股有肉」挨告　孫生遭判5月

拍臀撩妹「屁股有肉」挨告　孫生遭判5月

關鍵字：

孫生反骨男孩性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

Makiyo現身大S家！

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

小S打垮張蘭「1文件成關鍵證據」！

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面