司法圈倫理崩壞連環爆！性騷、不倫到酒駕統統來　誓詞全忘光

▲台灣司法界近年來接連爆出多起法官違紀案件，從性騷擾、婚外情到酒駕與貪污，法官不僅違反道德底線，甚至公然踐踏法律。（示意圖／取自免費圖庫CC0）

記者黃宥寧／綜合報導

淪空談！「余誓以至誠，接受國家任命，恪遵憲法及法律之規定……如違誓言，願受最嚴厲之制裁。」這句誓詞是法官就職時的承諾，然而，近年來司法圈醜聞頻傳，讓這份誓言形同具文。中部年輕法官與已婚法助曖昧，甚至深情告白「我願意等」，遭律師丈夫提告求償。除此外，還有法官酒駕、性騷等，違紀不斷，司法院的監督屢屢失靈，叫人民又如何信任。

回顧過去，司法醜聞從未間斷。2018年被戲謔「吸奶法官」的台中高分院前法官胡景彬，2012年涉「賣案」收賄300萬元，另有4600萬元財產來源不明，由其三房小妾黃月蟾幫洗錢，胡遭重判18年半，併科罰金900萬元。

2022年，L姓法官與已婚的D姓女法官爆發婚外情。兩人透過LINE頻繁曖昧對話，互稱「親愛的學長」、「小寶貝」，甚至傳送「親一下」、「給你抱抱」等親密訊息。最終，D姓法官的丈夫察覺異狀，翻查妻子的手機後掌握兩人不倫證據，憤而提告。事件曝光後，L姓法官支付450萬元與D女法官的丈夫達成和解。

2023年8月19日，宜蘭法院張軒豪法官下班後飲用伏特加，隨後駕車返家，行經路口左轉時因提前轉彎遭巡邏警員攔查。經酒測發現其酒測值高達1.05毫克，遠超法定標準，當場遭警方逮捕。宜檢依公共危險罪起訴，遭自家人判處有期徒刑4月。法官評鑑委員會建議將其移送職務法庭，並處以4個月月俸罰款。

2024年士林法院蔡明宏法官長期性騷擾及強制猥褻女性同事，受害者包括書記官與候補女法官，一審被依2個強制猥褻罪判處2年2月，全案上訴中。

從酒駕到貪污，司法違紀案件層出不窮，司法院應當強化內部監督，確保司法體系的廉潔與公正，別讓多數認真負責的法官，默默堅守崗位，維護公平正義，卻應因少數違紀法官的行為而蒙受污名。

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