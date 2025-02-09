員警壓制持刀男子遭劃傷　黃偉哲、林國清探視關心請醫院全力治療

▲台南市長黃偉哲及市警察局局長林國清第一時間前往醫院探視受傷員警，並請院方全力治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局，8日深夜11時多，獲報東豐路有男子持刀揮舞，立即啟動快打警力趕赴現場，處理過程中，該65歲男子持刀攻擊員警，經對空鳴槍制止後將其壓制逮捕，導致一名員警臉部遭劃傷於成大醫院急診室觀察治療中，市長黃偉哲第一時間前往醫院探視受傷員警，並請院方全力治療。



8日深夜11時多，五分局接獲報案東豐路有男子持刀揮舞，立即啟動快打警力趕赴現場，處理過程中，該男子持刀攻擊員警強烈反抗，員警使用臂盾及電擊槍壓制均無效後，便對空鳴槍制止，隨即將其壓制逮捕，並協助救護人員將男子強制管束，送往成大醫院治療。過程中，一名35歲徐姓員警臉部遭劃傷，目前暫無大礙，於成大醫院急診室觀察治療中，全案依殺人未遂及妨害公務罪嫌將男子送辦。

市長黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，第一時間來到成大醫院為他打氣，並給予家屬鼓勵支持，希望執法員警能早日康復。同時也感謝成大醫院醫療團隊專業用心，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全，加強相關配套措施機制，盼望不再有意外或憾事發生。



台南市警察局局長林國清表示，對於員警英勇執勤之態度表示肯定及慰勉。市警局絕不容許任何暴力滋事行為，若有將嚴辦到底。另呼籲民眾遇有糾紛時，應保持冷靜並立即撥打110報案，以維自身安全。