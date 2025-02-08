驚險畫面！白休旅停路中駕駛睡著了　警盤查叫醒竟險遭拖行

記者白珈陽／台中報導

台中市東區東門路今天（8日）上午8時許，有1輛白色轎車停在路中許久不動，警方到場確認狀況時，發現駕駛疑似睡著，未料當員警叫醒駕駛、將上半身探入駕駛座時，駕駛竟拒絕盤查，猛踩油門逃離現場，過程中員警險遭拖行，幸員警及時放手，沒有造成受傷。

▲員警叫醒駕駛、將上半身探入駕駛座時，駕駛竟拒絕盤查，猛踩油門逃離現場，過程中員警險遭拖行。（圖／截取自臉書）



警方今天上午8時許獲報，1輛白色轎車停在台中市東區東門路近東門南街，長時間不移動，遇到綠燈也不走，遂派員到場查處。

員警到場時，先查看駕駛是否需要協助，靠近一看發現駕駛睡著，經呼喚叫醒駕駛後，員警欲進一步盤查、將上身探入駕駛座，但駕駛卻突然啟動車輛，往東昇橋方向加速逃逸，員警差點就被拖行，幸好反應及時，將身體退回車外，未遭到拖行。

▲白車停在路中長時間不動，員警查看發現駕駛睡著。（圖／截取自臉書）



警方指出，警方在案後在周邊多次巡邏，均未發現該輛逃逸車輛，後續將針對該車依違反道交條例第43條第1項第4款、以及第43條第4項、第60條第1項規定製單舉發，並通知車主到案說明。

警方說，民眾汽車駕駛人非遇突發狀況於車道中暫停，處2萬4000元至3萬6000元罰鍰，另外吊扣汽車牌照6月，若1年內2犯，車輛將依規沒入；拒絕停車接受警方稽查，處2萬元至3萬元罰鍰並吊扣駕駛執照6月。

此外，去年9月底，新北市土城警分局派出所長劉宗鑫在深夜攔查違停車輛，遭到駕駛開車衝撞、拖行後撞上護欄身亡；今天發生的案件，讓網友憶起去年也有警職人員遇上類似情況，令人惋惜，雖今日的員警反應迅速，未發生意外，但畫面仍是險象環生。