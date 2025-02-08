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乙巳年台南迎春禮民俗活動熱鬧踩街！ 黃偉哲擊鼓開春慶蛇年

▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府8日上午9時在台灣府迎春門（大東門城）舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、各局處首長與各界貴賓等，於東門城進行祭天儀典，並與在地學校藝陣隊伍一同熱鬧踩街。▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）

上午10時30分於延平郡王祠舉行開春儀式，擊鼓傳達萬物復甦、春意盎然的信息，祈求五穀豐登、整年風調雨順。

▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市政府從1976年起在府城大東門(迎春門)舉行「祭先農」祀典，可視為迎春古禮的儀俗。台南不但是文化古都，也是農業大城，滿載著土地的恩賜，豐饒的農漁牧產讓大家豐衣足食，透過傳承祖先的祭天儀式，發揚敬天愛人的精神。今(2025)與正統鹿耳門聖母廟、台灣府城隍廟等宮廟攜手在此舉辦「迎春禮」，具有承先啟後與文化傳承的歷史意義！祝福市民朋友們在新的一年中，事事順心，「蛇宓隆發」！

▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲彰化溪湖夜市蚵仔煎攤3度冒火，民眾習以為常用餐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

文化局指出，「迎春禮」活動除了遵循古禮的祭典儀式，依照《春牛經》形制打造芒神和春牛，也重視這項民俗活動的推廣意涵。今年邀請在地藝術團隊「藝姿舞集」演出，以舞蹈寓意春降、農耕、豐年，也邀請台南在地傳統藝術比賽特優的仁德文賢國中舞龍隊、六甲國中武術隊、新市國中創鼓隊等團隊參與，展現新世代傳承傳統藝陣的活力。另外，這次所製作的「香火袋」造型鑰匙圈，邀請人氣插畫家「小虎day by ericoco」繪製可愛圖樣，經聖母廟「過爐」儀式，有媽祖神尊祈福加持！▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）

迎春禮踩街遊行由東門城出發，途經台灣府城隍廟，終點為延平郡王祠。在延平郡王祠開春儀式結束後，由市長黃偉哲與聖母廟主委鄭深池親自發送限量開春好禮⼀香火袋鑰匙圈與聖母廟御守，讓民眾平平安安；最後由仁德文賢國中、六甲國中和新市國中等3校連番上場的藝陣大匯演，為迎春禮活動畫下圓滿句點。

▲台南市政府8日上午在台灣府迎春門舉行「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、等人進行祭天儀典。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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