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台南市高中職暨國中小校長會議　黃偉哲期勉培養學子健康體魄作育英才

▲台南市教育局7日在崑山科技大學舉辦「113學年度第2學期高中職暨國民中小學校長會議」，市長黃偉哲親自出席給予校長勉勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局7日在崑山科技大學舉辦「113學年度第2學期高中職暨國民中小學校長會議」，市長黃偉哲親自出席給予校長勉勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局7日在崑山科技大學舉辦「113學年度第2學期高中職暨國民中小學校長會議」，市長黃偉哲親自出席給予校長勉勵，並對各校校長在春節年假結束後迅速啟動開學準備工作表示高度肯定，同時也關切因地震受損的校舍，期盼盡速修復校園，提供學生安全學習環境。

▲台南市教育局7日在崑山科技大學舉辦「113學年度第2學期高中職暨國民中小學校長會議」，市長黃偉哲親自出席給予校長勉勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市教育表現持續亮眼，過去一年可謂全國競賽與評比的常勝軍，獲得健康促進學校計畫卓越縣市獎、教育部數位學習推動辦公室特優、適性教學因才網績優縣市及戶外教育成效地方典範獎等多項殊榮。此外，在全國科展中，台南市榮獲縣市團體獎第3名，國家卓越建設獎中有5所學校獲獎，教育部教學卓越獎更斬獲2金2銀，佳績令人振奮，市府將持續支持校長治校推動校務，為國家社會培育英才。

由於「全國中等學校運動會」將於今年4月在台南登場，黃偉哲表示上次在台南舉行該活動已時隔22年，屆時將有約1萬8千名選手齊聚台南，規模相當龐大，他期勉校長們全力支持辦好運動盛事，讓本市選手獲得佳績，助益學生升學。

▲台南市教育局7日在崑山科技大學舉辦「113學年度第2學期高中職暨國民中小學校長會議」，市長黃偉哲親自出席給予校長勉勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，0121地震對造成部分學校校舍及設施受損，包括圍牆倒塌、門窗變形、水塔傾倒等。黃偉哲強調，市府在第一時間即派員勘查，並積極向中央爭取補助，將全力協助學校盡快修復，確保學生都能在安全的校園中茁壯成長。教育局長鄭新輝表示，台南市推動健康體適能與飲食營養，成果斐然，期勉各校持續守護學子健康。

▲台南市教育局7日在崑山科技大學舉辦「113學年度第2學期高中職暨國民中小學校長會議」，市長黃偉哲親自出席給予校長勉勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

會議最後也放映由天下雜誌教育基金會製作的紀錄片《故事開始的地方——希望閱讀20周年》，透過偏鄉教師以閱讀與陪伴改變學子人生的感人故事，勉勵校長們不畏挑戰，以熱情與愛投入教育工作，共同打造健康、安全、卓越的校園環境。

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台南高中職國中小校長黃偉哲

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