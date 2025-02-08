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安平開台天后宮受邀參加印尼元宵嘉年華　黃偉哲盼台印宗教交流

▲台南安平開台天后宮受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，8日一早舉辦行前授旗典禮以振士氣，由台南市長黃偉哲親往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平開台天后宮受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，8日一早舉辦行前授旗典禮以振士氣，由台南市長黃偉哲親往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，8日一早舉辦行前授旗典禮以振士氣，台南市長黃偉哲特地先前往上香祈福，並在旗幟上簽名，祝福安平開台天后宮代表團前往印尼一切順利，並盼透過台灣的媽祖文化來提升兩國宗教交流。

黃偉哲市長表示，安平開台天后宮是台南最重要的宗教聖地之一，亦是信仰中心，此次前往印尼與進行宗教文化交流，不僅會有印尼政府高層一起參加，相信也能讓許多印尼華人或當地民眾，感受到台灣宗教文化的珍貴。

▲台南安平開台天后宮受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，8日一早舉辦行前授旗典禮以振士氣，由台南市長黃偉哲親往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲進一步指出，此次參與印尼元宵嘉年華的還有西來庵家將團，台南是台灣家將文化集大成所在地之一，有越來越多年輕人願意了解並投入，具有文化傳承的意義。同樣的，印尼的宗教也有人偶或面具藝術等獨特的文化特色，透過參與當地的元宵嘉年華，台印雙方可望激盪出更多交流火花。

▲台南安平開台天后宮受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，8日一早舉辦行前授旗典禮以振士氣，由台南市長黃偉哲親往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平區公所表示，安平開台天后宮是台南安平的地方信仰中心，1661年鄭成功來台也帶來了湄洲祖廟的媽祖神尊，做為旗艦上的護軍媽祖。荷蘭人撤出福爾摩沙後，國姓爺落腳大員，並改地名為安平，原先荷蘭人的教堂成了天妃宮，亦是台灣本島第一座官設媽祖廟。前後歷經清領、日治及民國，天后宮內三尊鎮殿媽祖經戰事輾轉流徙，期間亦與安平在地宮廟建立深厚的羈絆。作為台灣媽祖信仰的發源地之一，開台天后宮成立媽祖學院，除了舉辦講座、研討會之外，也期待讓遠近信徒民眾更認識媽祖在安平的故事與神蹟。

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