木星順行！　4星座好運來了

▲射手座財運回升，投資得利。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

木星順行，迎接轉機！塔羅牌老師艾菲爾分享， 2月4日木星正式在雙子座恢復順行，雙子座、天秤座、射手座、水瓶座無論是事業、財富、人際或感情，都會迎來久違的突破與好運。

雙子座：事業高飛，靈感再現

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身為木星順行的直接影響者，雙子座事業運作與個人成長，將迎來爆發性改善。過去幾個月可能面臨的停滯感、決策遲疑，或計畫進展不順的情況，現在終於撥雲見日。

木星帶來的智慧與成長能量，將幫助在職場上展現出色的溝通能力與創意，特別適合進行商業談判、拓展人脈或啟動新計畫。水星與木星的和諧相位，讓雙子在思考與表達上更具說服力，容易獲得貴人的支持。

建議雙子座勇敢把握機會，積極展現自己的才華，無論是求職、升遷或轉型，都能迎來意想不到的好消息。

天秤座：人際活絡，合作順利

木星順行為天秤座帶來人際關係的重大突破，過去可能在社交圈遇到的誤解或溝通不良，現在將獲得改善。這段期間特別適合拓展人脈、參與社交活動，或重新聯繫老朋友，因為貴人運顯著上升，許多意想不到的合作機會將隨之而來。

此外，金星進入牡羊座，為天秤的感情生活增添火花，單身者容易遇到心動對象，已有伴侶者則能透過坦誠溝通，化解過往的摩擦。建議天秤座保持開放心態，並積極參與各種社交場合，將有助於打開事業和感情的新局面。

射手座：財運回升，投資得利

木星順行對射手座的財務領域帶來顯著正向影響，過去在金錢管理或投資上遇到的瓶頸，現在將逐漸開啟新局。財務直覺變得更加敏銳，適合重新檢視投資組合，或考慮新的理財策略。

水星與木星的三分相提供理性判斷力，能幫助射手在財務決策上更果斷，避免衝動消費。同時，職場上的表現也可能帶來額外的獎金或報酬。建議把握這段財運回升的時機，勇於探索新商機，但也需保持謹慎，避免過度冒險。

水瓶座：靈感湧現，創意爆發

木星順行為水瓶座注入強大的創意與靈感能量，特別適合從事藝術、設計、科技或任何需要創新思維的領域。過去感到卡住或缺乏靈感的狀態將不再，取而代之的是源源不絕的點子和突破性的思考。

金星與海王星的合相，激發水瓶座對美感和精神層面的敏銳度，而金星進入牡羊座則增強了行動力，幫助迅速將想法付諸實踐。建議勇於挑戰自我，嘗試不同的創作或工作方式，並與志同道合的人合作，將有機會在短時間內取得驚人的成就。

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