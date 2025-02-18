這不是生病，是戀愛！12星座「3大暈船症狀」你中標了嗎？

▲當愛情悄然降臨，人們的心境與行為也會隨之改變。（圖／Pexels、Pakutaso、Pixabay）

記者錢雅慧／綜合報導

當人們陷入愛情，心境與行為往往會悄悄發生變化，不自覺流露出「戀愛中的人」才會有的特徵。有人變得感性、有人變得溫柔，也有人開始無時無刻想起某個人。不同星座的人因個性與情感表達方式不同，在戀愛時的變化也各有特色。《星座好朋友》整理出12星座戀愛後的「症狀」，現在就來領取自己的戀愛診斷書！

情緒起伏變大，喜怒哀樂都與對方有關

代表星座：巨蟹、獅子、處女、天秤、雙魚

當戀愛的情感佔據心靈時，這些星座的人會發現自己的心情開始被對方牽動，甚至可能變得比以往更加敏感！

巨蟹座、雙魚座是典型的感性派，一旦愛上一個人，情緒便與對方緊密相連。對方的一句話能讓他們開心一整天，但如果兩三天沒聯繫，便可能產生焦慮與不安。這種高度的情感連結讓他們對愛情特別投入，也容易在戀愛中感受到強烈的幸福與失落。

處女座、天秤座則是內心戲較多的類型。當他們喜歡上一個人，對方的一個小動作、一句話，甚至是一個眼神，都會讓他們開始反覆思考：「他這樣是什麼意思？是不是喜歡我？」這些星座的人雖然表面看似冷靜，但內心其實充滿了細膩的情感變化。

獅子座的情緒起伏則更為外顯。他們在戀愛中會展現滿滿的熱情，但如果看到對方與其他人過於親近，可能會感到不安與嫉妒。他們希望成為對方心中最重要的人，因此當感受到威脅或不確定時，內心的波動便會特別明顯。

當發現自己開始因某人而情緒起伏，這很可能是愛情的信號，但也別忘了在關係中保持穩定的自我，避免讓情緒完全受對方影響！



態度變溫柔，對特定的人格外有耐心

代表星座：雙子、天蠍、魔羯

這些星座在戀愛時，最大的變化是對待某個人的方式變得與平時不同。他們可能平常給人一種獨立、不拘小節，甚至有些冷淡的印象，但當愛上一個人，他們會變得特別溫柔，甚至願意打破自己的原則，只為對方讓步。

雙子座平時熱情健談，喜歡與不同人交流，但對於真正喜歡的人，他們會展現出不同的一面。他們可能會變得更細心，願意聆聽對方的心聲，甚至開始主動照顧對方的感受。如果發現自己總是想為某個人做些貼心的事，那麼這已經是戀愛的徵兆。

天蠍座、魔羯座則屬於「冷面溫柔型」，他們平常對外界較為理性，不太輕易對人敞開心扉。然而，當他們對一個人產生好感，便會願意在對方面前展現溫柔的一面，甚至對對方特別有耐心。如果天蠍座開始在意你的心情，魔羯座願意放下手邊的事務來陪伴你，那麼你在他們心中絕對佔據了重要的位置。

如果這些星座開始對某人表現出異常的細心與耐性，那麼很可能是愛情讓他們變得與以往不同喔！

經常想起某人，總是想與對方分享

代表星座：牡羊、金牛、射手、水瓶

當一個人無時無刻都想起某人，這通常代表這個人在內心已佔據了極為重要的地位。這些星座的表現方式，就是「想到什麼都想和對方分享」，無論是生活中的趣事、看到的美景，甚至是一個新奇的發現，他們都會第一時間想讓對方知道。

牡羊座、射手座、水瓶座都屬於行動派，他們不太會隱藏自己的感受。一旦喜歡上一個人，就會很直接地展現興趣，可能會經常找對方聊天，或是積極約對方一起參加活動。他們對愛情的態度通常是率真且充滿熱情的，當他們開始頻繁聯繫你、關心你的日常，那麼很可能已經對你動心了。

金牛座則相對內斂，他們對愛情的覺察比較慢，有時甚至不確定自己是否已經喜歡上對方。但當他們發現自己總是在想對方，或是會在腦海中模擬與對方的互動，那麼這便是他們愛上一個人的明顯跡象。他們可能不會急著表白，但會透過長時間的陪伴來確認自己的感情。

如果發現自己開始經常想起某人，並且總是想讓對方參與自己的生活，那麼恭喜你，你很可能已經陷入戀愛裡囉！