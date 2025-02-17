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這週該衝還是該躺？十二星座2／17-2／23開運指南大公開

▲▼星座,12星座,運勢,人際,工作,家人。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2月17日～2月23日的運勢已送達，快來看看你的星座解析，讓這週過得更順利吧！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週又到來了，你準備好迎接生活中的變化與機遇了嗎？不妨參考日本網站《TRILL》給出的本週2月17日至2月23日的十二星座運勢分析，幫助自己更從容面對挑戰、擁抱美好時刻，無論是事業、愛情，還是個人成長，都能從這份指引中找到適合自己的方向。現在就一起來看看，本週星象如何影響你的運勢吧！

牡羊座：夢想變成壓力？試著享受放鬆時光

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一直懷抱的夢想，這段時間卻讓你感到沈重？如果你因為想讓自己看起來更優秀，而不自覺背負太多壓力，或許該讓自己喘口氣了！但如果「放鬆」反而讓你焦慮，那就嘗試享受什麼都不做的時間。找出最能讓你真正放鬆的方式，並將其融入日常吧！

金牛座：留意眼前的人，他可能帶來重要課題

你將重新認識某個與你息息相關的人。他未必是讓你感到輕鬆自在的對象，但你們的相遇絕非偶然，而是帶有某種人生課題。想讓這段關係更順利？嘗試從自己這邊調整溝通方式，放下戒心，展現最真實的自己吧！

雙子座：成功的道路不只一條，學會享受變化

這週，你可能會發現原來通往目標的路不只有一條。繞點遠路或許更有趣，甚至可能無意間找到更快的捷徑！別忘了，達成目標固然重要，但過程中的體驗也同樣珍貴。同時，保持健康是關鍵，別讓自己過度操勞，適時調整步伐吧！

巨蟹座：夢寐以求的事物，終於來了！

你長久以來渴望的某樣東西，終於即將實現！這可能與找回自我、擁有更多自由時間有關。此外，你或許也會找到突破現狀的解決方案，讓停滯已久的事情重新運轉。而這些轉變，似乎也在預告你今年下半年將迎來一波好運！現在，允許自己擁抱幸福吧！

獅子座：別再拖延！現在是行動的時候

你一直知道有件事必須去做，但總是遲遲未動手。這週，終於該面對了！雖然過程可能有點麻煩，但當你全心投入時，宇宙也會助你一臂之力。而且，這段時間的發展都特別契合天時地利人和，千萬別錯過這些好時機！

處女座：輕鬆玩樂中，也能提升實力

原本覺得難以掌握的事情，這週可能會在不知不覺間成為你的優勢！與其逼自己努力，不如試著輕鬆享受學習的過程，你會發現事半功倍。此外，與重要的人之間的關係也將朝著更好的方向發展，別過度在意形象，做自己就好！

天秤座：發掘並打磨你的天賦

這週，你可能會因為某些小挫折，對自己的實力感到不安。但其實，你天生具備的才能，若能悉心雕琢，將會終生發光！與其糾結自己做不到的事，不如專注於你擅長的部分。此外，也別忘了用一些小儀式，如擺放花卉來滋養心靈！

天蠍座：想被愛，就勇敢展現真正的自己

你最近可能因為想維持人際和諧，而選擇迎合別人，但這樣反而讓你難以被真正理解。如果渴望被愛，就請勇敢做自己！當然，保持平衡很重要，別過度強調自我。同時，過去曾帶給你靈感的藝術、音樂，這週將再次為你帶來啟發！

射手座：找出幸福的關鍵，並勇敢追尋

這週，你會更清楚什麼樣的生活方式才能帶給你真正的幸福，也會發現該往哪個方向努力。相信內心的指引，大步向前吧！另外，家中可能會發生令人開心的事情，與家人一起慶祝吧，這將為你的生活帶來更多正能量！

摩羯座：說話的力量很大，謹慎選擇用詞

這週，你的話語將帶來影響力——可能是正面的，也可能讓人困惑。因此，在與人交流時務必謹慎選詞，這不僅會影響你的人際關係，也將幫助你成長。此外，你的中長期目標將變得更加明確，是時候規劃未來的方向了！

水瓶座：事情順利進展，但別讓行程過滿

這週，你可能會感到「終於塵埃落定」，並鬆一口氣。整體來說，計畫都在順利推進，財務狀況也相對穩定。但請記得，行程排太滿，反而讓你無法真正享受生活。給自己留點喘息空間吧，因為初夏開始，你可能會更忙碌！

雙魚座：能量滿滿，趁勢行動！

這週，你的生活變得熱鬧起來，甚至可能遇見對未來影響深遠的重要人物！現在的你，擁有滿滿的能量與靈感，千萬別獨享，而是要與他人分享你的想法。此外，眼前的挑戰其實沒那麼難，趁著這股動力，大膽邁出第一步吧！

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