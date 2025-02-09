埔榮推豆香起司湯圓　助病友吃得安心又健康

▲中榮埔里分院團隊辦理慶元宵湯圓手做活動。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「小過年」元宵節將屆，民眾習慣和家人朋友品嚐象徵團圓幸福的湯圓應景；台中榮總埔里分院提醒，元宵屬糯米製品，黏性高、不易消化，對於咀嚼及吞嚥功能差或消化不適的族群，不建議多食用，若食用不慎會有噎到的風險。

中榮埔里分院營養科跟急性後期照護病房（Post-acute Care，簡稱PAC）團隊日前則合辦慶元宵湯圓手做活動：由營養師錢怡如帶領復健病友使用糯米粉及傳統板豆腐，以1：1比例手作DIY「豆香起司湯圓」，減少糯米粉的用量、降低黏性，較傳統元宵更好咀嚼及吞嚥，並提高蛋白質攝取量、預防肌少症發生。

錢怡如說明，以黃豆為原料的傳統板豆腐添加有食品級的硫酸鈣，另將起司包入當餡料，都賦予元宵特別口感，趁熱一口咬下也會出現「流沙」，令人驚喜；另提高蛋白質與鈣質攝取，有助於肌肉生長及強健骨骼，對年長者或復健中的病友甚為重要，這次參加活動的病友們吃完都比大拇指說讚。

其中一位許姓榮民去年底在家中風、左側肢體無力，現病況穩定、轉到埔榮PAC病房治療；他特別分享表示，雖然現在插鼻胃管、還沒辦法一起吃湯圓，但仍可搓湯圓感受節慶氛圍，有助於心情愉悅及復健，也很開心能一起同樂。

錢怡如提醒，吃湯圓應淺嚐應景即可：大顆包餡湯圓一次不宜吃超過2顆、小湯圓不宜超過20顆；需體重控制的民眾及糖尿病、高血脂症等慢性病患者，則建議將湯圓的含醣量算在一天的總量中，與其他主食做代換，避免攝取過多而增加熱量及血糖波動。