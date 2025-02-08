川普將出席NFL超級盃　創現任美國總統首例！

▲川普今抵達佛州與共和黨參議員餐敘。（圖／路透，下同）



文／中央社

美國總統川普明天將出席美國職業美式足球聯盟NFL超級盃，締造首位美國現任總統出席這項年度冠軍賽的歷史紀錄。他與NFL間因數十年來積怨而經常緊繃的關係也將寫下新篇章。

法新社報導，熱衷運動賽事的川普（Donald Trump）與美式足球這項美國最受歡迎運動的關聯，可回溯至1980年代初期，當時他首度尋求躋身稀罕的NFL球隊老闆行列，試圖買下巴爾的摩小馬（Baltimore Colts）。

那次行動受挫後，川普轉而買下美國美式足球聯盟（United States Football League，USFL）的1支球隊。USFL是在春夏比賽，作為賽事在秋冬的NFL替代選項。

不過之後在川普策動下，USFL對NFL提出嚴厲的反壟斷訴訟，意圖迫使兩聯盟合併。最後陪審團雖然做出有利USFL的判決，但只判賠3美元，實際上導致不堪數以百萬計美元虧損的USFL在1986年決定解散。



到了川普首次執政期間，他又針對NFL及其球員挑起連串反覆爭執，尤其在球員卡珀尼克（Colin Kaepernick）因不滿種族不公而在賽前演奏國歌時單膝下跪抗議後。

川普2017年9月在阿拉巴馬州的一場集會上怒吼：「當有人不尊重我們的國旗，難道你不會想看到NFL球團老闆之一說：『馬上把那個王八蛋給我趕出球場，他被炒了！』」

之後這反而在NFL掀起一波抗議潮，有200多位球員為了表達對卡珀尼克的支持及對川普言論的藐視，而在賽前演奏國歌時單膝下跪。



此外，有幾支NFL和其他運動的奪冠球隊為了表達對川普的不屑，寧願缺席赴白宮會見總統的傳統。例如2017-18年賽季超級盃（Super Bowl）冠軍隊費城老鷹（Philadelphia Eagles）在數名球員表示不會出席總統接見會後，白宮也取消邀請球隊。