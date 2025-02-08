美日聲明「反對中國武力改變現狀」　外交部：持續合作提升自衛能力

▲外交部大門。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）與日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）7日在華府舉行首次峰會，並於會後聲明重申，維繫台海和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，此外，該聲明也反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的舉措。對此，外交部今（8日）表示，誠摯感謝與肯定，外交部承諾，我國會積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續合作致力提升自我防衛能力。

外交部表示，美國總統川普及日本首相石破茂日前於華府舉行峰會，而會後發布的聯合聲明中，重申維繫台海和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺。

外交說明，該聲明也提及，鼓勵和平解決兩岸議題，並反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的行為，同時，表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

此外，外交部指出，美日雙方在聲明中強烈反對中國以武力或脅迫等方式挑戰東海現狀，以及在南海的非法聲索、軍事化與各種挑釁行徑。

外交部強調，對於美日兩國領袖在上任後首次會晤的歷史性場合，共同重申對維持台海和平穩定的堅定立場，強調反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀，外交部表示誠摯感謝與肯定。

最後，外交部表示，我國作為國際社會負責任的成員，會積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續致力提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。