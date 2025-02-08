澤倫斯基大秀烏克蘭「稀土地圖」　喊話川普：來談合作吧

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）大秀烏克蘭稀土地圖。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，他可能會在下周和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在華府見面，並暗示要烏克蘭用稀土礦產來交換戰略資源。澤倫斯基也釋出訊號表示，「如果我們要談交易，那就來談吧，我們願意合作。」

澤倫斯基接受《路透社》訪問時，特別拿出一張曾被列為機密的地圖，上面標示著烏克蘭境內豐富的稀土與其他關鍵礦產儲量，而這是他試圖吸引川普談合作的一部分。

川普表示，華府正極力促成俄烏盡速停戰，而他希望烏克蘭能向美國提供稀土及其他礦產，作為美方對烏方軍事支持的交換條件。

澤倫斯基也在訪問中釋出合作訊號，同時強調，烏克蘭希望在協議中獲得盟友的安全保障，「如果我們要談交易，那就來談吧，我們願意合作。」

事實上，烏克蘭早在去年秋天就向盟國釋出訊號，表達願意開放關鍵礦產供投資，這也是烏克蘭提出「勝利計畫」的一環，目的是讓自己在談判中佔據有利地位，迫使莫斯科坐上談判桌。

稀土對製造高性能磁鐵、電動馬達與消費性電子產品至關重要。澤倫斯基警告，莫斯科可能會將這些資源提供給其盟友，如北韓和伊朗，「我們必須阻止普丁（Vladimir Putin），保護我們擁有的資源，尤其是烏克蘭中部的第聶伯羅（Dnipro）地區，那裡礦藏非常豐富。」

▲儘管烏克蘭約一半稀土礦藏已淪入俄國佔領區，但整體損失不到20%。（圖／路透）



在訪談中，澤倫斯基在總統辦公室裡，攤開了一張標示著大量礦藏的地圖，其中包括東部地區的一大片稀土儲存帶，但從地圖上看，大約一半的礦區目前位於俄軍控制的前線以東。澤倫斯基強調，儘管烏克蘭約一半稀土礦藏已淪入俄國佔領區，但整體礦物資源的損失不到20%。

澤倫斯基指出，烏克蘭擁有全歐洲最大儲量的鈦（Titanium）與鈾（Uranium），這兩種資源在航太工業、核能與核武發展上至關重要，而多數鈦礦藏集中在烏克蘭西北部，遠離戰區。

澤倫斯基強調，烏克蘭不是在「送出」自己的資源，而是希望透過合作模式，共同開發、共享利益，「美國是對我們幫助最多的國家，所以美國也應該獲利最多，他們應該享有優先權，也確實會有，我也想跟川普總統當面談這件事。」

他還透露，俄羅斯對烏克蘭關鍵資源的分布了如指掌，因為蘇聯時代的地質調查數據早已被帶回莫斯科。

此外，烏克蘭與白宮正在討論利用烏克蘭龐大的地下天然氣儲存設施，來儲存美國的液化天然氣。澤倫斯基說，「我知道川普政府對此很感興趣……我們已經準備好簽訂LNG供應合約，烏克蘭將成為整個歐洲的能源樞紐。」

澤倫斯基指出，他希望能先與川普會面，「在川普與普丁會面之前，我必須先與川普見面，否則這場對話就會變成『談烏克蘭，但沒有烏克蘭的參與』。」

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