　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基大秀烏克蘭「稀土地圖」　喊話川普：來談合作吧

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）大秀烏克蘭稀土地圖。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）大秀烏克蘭稀土地圖。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，他可能會在下周和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在華府見面，並暗示要烏克蘭用稀土礦產來交換戰略資源。澤倫斯基也釋出訊號表示，「如果我們要談交易，那就來談吧，我們願意合作。」

澤倫斯基接受《路透社》訪問時，特別拿出一張曾被列為機密的地圖，上面標示著烏克蘭境內豐富的稀土與其他關鍵礦產儲量，而這是他試圖吸引川普談合作的一部分。

川普表示，華府正極力促成俄烏盡速停戰，而他希望烏克蘭能向美國提供稀土及其他礦產，作為美方對烏方軍事支持的交換條件。

澤倫斯基也在訪問中釋出合作訊號，同時強調，烏克蘭希望在協議中獲得盟友的安全保障，「如果我們要談交易，那就來談吧，我們願意合作。」

事實上，烏克蘭早在去年秋天就向盟國釋出訊號，表達願意開放關鍵礦產供投資，這也是烏克蘭提出「勝利計畫」的一環，目的是讓自己在談判中佔據有利地位，迫使莫斯科坐上談判桌。

稀土對製造高性能磁鐵、電動馬達與消費性電子產品至關重要。澤倫斯基警告，莫斯科可能會將這些資源提供給其盟友，如北韓和伊朗，「我們必須阻止普丁（Vladimir Putin），保護我們擁有的資源，尤其是烏克蘭中部的第聶伯羅（Dnipro）地區，那裡礦藏非常豐富。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）大秀烏克蘭稀土地圖。（圖／路透）

▲儘管烏克蘭約一半稀土礦藏已淪入俄國佔領區，但整體損失不到20%。（圖／路透）

在訪談中，澤倫斯基在總統辦公室裡，攤開了一張標示著大量礦藏的地圖，其中包括東部地區的一大片稀土儲存帶，但從地圖上看，大約一半的礦區目前位於俄軍控制的前線以東。澤倫斯基強調，儘管烏克蘭約一半稀土礦藏已淪入俄國佔領區，但整體礦物資源的損失不到20%。

澤倫斯基指出，烏克蘭擁有全歐洲最大儲量的鈦（Titanium）與鈾（Uranium），這兩種資源在航太工業、核能與核武發展上至關重要，而多數鈦礦藏集中在烏克蘭西北部，遠離戰區。

澤倫斯基強調，烏克蘭不是在「送出」自己的資源，而是希望透過合作模式，共同開發、共享利益，「美國是對我們幫助最多的國家，所以美國也應該獲利最多，他們應該享有優先權，也確實會有，我也想跟川普總統當面談這件事。」

他還透露，俄羅斯對烏克蘭關鍵資源的分布了如指掌，因為蘇聯時代的地質調查數據早已被帶回莫斯科。

此外，烏克蘭與白宮正在討論利用烏克蘭龐大的地下天然氣儲存設施，來儲存美國的液化天然氣。澤倫斯基說，「我知道川普政府對此很感興趣……我們已經準備好簽訂LNG供應合約，烏克蘭將成為整個歐洲的能源樞紐。」

澤倫斯基指出，他希望能先與川普會面，「在川普與普丁會面之前，我必須先與川普見面，否則這場對話就會變成『談烏克蘭，但沒有烏克蘭的參與』。」

►川普證實下周可能會見澤倫斯基　暗示「稀土礦產」換戰略資源

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「太陽花女神」劉喬安遭5地檢署通緝原因曝！
快訊／15縣市非常寒冷！低溫特報來了　冷到明晚
大S生前最後一篇微博訴求實現了
他點出「史書華聲明」1問題：所以可以外遇？
快訊／邱瓈寬直奔大S家探視　最後對話也曝光
「巨大咖波」遭剖開　37歲男抓到了：心情不好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普要廢國際開發總署「強令2200員工休假」　法官出手阻擋

川普政府批准「以色列軍售案」！逾2000億元　含彈藥、導火線

英國政府要求蘋果「開後門」破壞加密　影響全球用戶遭批

8條超粗巨蟒「纏繞成一團」！　泰村民見詭異奇景嚇呆

業績慘！達美樂宣布關閉「全球205家門市」　日本占83%狂虧9億

澤倫斯基大秀烏克蘭「稀土地圖」　喊話川普：來談合作吧

日本迎最強寒流！金閣寺罕見「雪化妝」　連名古屋平地也積雪

恐衝擊台灣！川普預告下周祭「對等關稅」　可能名單曝

1壞習慣慘進急診室！　澳23歲女「愛摳指甲」手指化膿發臭

網紅「闖墓仔埔拍片」失蹤！狂開直播求斗內救援　真相曝光網罵翻

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

川普要廢國際開發總署「強令2200員工休假」　法官出手阻擋

川普政府批准「以色列軍售案」！逾2000億元　含彈藥、導火線

英國政府要求蘋果「開後門」破壞加密　影響全球用戶遭批

8條超粗巨蟒「纏繞成一團」！　泰村民見詭異奇景嚇呆

業績慘！達美樂宣布關閉「全球205家門市」　日本占83%狂虧9億

澤倫斯基大秀烏克蘭「稀土地圖」　喊話川普：來談合作吧

日本迎最強寒流！金閣寺罕見「雪化妝」　連名古屋平地也積雪

恐衝擊台灣！川普預告下周祭「對等關稅」　可能名單曝

1壞習慣慘進急診室！　澳23歲女「愛摳指甲」手指化膿發臭

網紅「闖墓仔埔拍片」失蹤！狂開直播求斗內救援　真相曝光網罵翻

太陽花女神遭5地檢署通緝原因曝　涉詐欺、侵占...走私古柯鹼

想看台版《那些年》卻找不到　柯震東也曾問：哪裡能看到正版的？

美日聲明「反對中國武力改變現狀」　外交部：持續合作提升自衛能力

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇7月來台！國家戲劇院連2周13場演出

快訊／15縣市非常寒冷！低溫特報來了　冷到明晚

川普揚言對台晶片課100%關稅　經長：規劃派人赴美溝通

合歡山區恐結冰！翠峰至大禹嶺路段　今18時起預警性封閉

二女兒才出生10個月　謝和弦、陳緗妮爆「跑出小三了」！

寒流發威衝泡湯！春天湧250人、湯屋爆滿　麗禧大眾池採一出一進

美方喊話釋放黎智英！　中外交部駐港公署：包庇反中亂港注定徒勞

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

國際熱門新聞

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部居民恐慌

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

台灣通緝女逃犯　藏美國5年被抓

捷克欲建水壩7年沒蓋　河狸2晚完工

川普預告簽行政命令　停止推廣紙吸管

川普預告下周祭「對等關稅」　恐衝擊台灣

25歲台女遊清邁　遭泰國議員性侵

共和黨對馬斯克態度轉變　支持率從47%暴跌至26%

馬斯克：美國國際開發署資助研究新冠病毒

巴西飛機墜毀！釀2死4重傷

關稅戰升級衝擊美股收黑　台積電ADR跌2.08％

泰國議員否認性侵台女　冤喊絕不妥協

更多熱門

相關新聞

川普預告下周祭「對等關稅」　恐衝擊台灣

川普預告下周祭「對等關稅」　恐衝擊台灣

美國總統川普預告將對多國徵收對等關稅，預計下周召開記者會宣布。分析指出，川普可能鎖定對美貿易逆差較大且徵收相對較高關稅的國家，中國與印度最可能中標，其次包括泰國、台灣、越南等恐怕也將受到衝擊。

阿拉斯加客機「墜毀海冰」　機上10人死亡

阿拉斯加客機「墜毀海冰」　機上10人死亡

川普出招報復！　撤銷拜登安全許可、情報簡報

川普出招報復！　撤銷拜登安全許可、情報簡報

川普揚言對台灣半導體課稅　外媒怒轟：根本胡鬧

川普揚言對台灣半導體課稅　外媒怒轟：根本胡鬧

馬斯克部門瀏覽財政機密資料！19州怒起訴

馬斯克部門瀏覽財政機密資料！19州怒起訴

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基川普美國總統北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！

大S樹葬「長眠地」曝光！　骨灰再研磨回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！具俊曄告白惹淚

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！飛半顆地球祝福

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

陳子豪表弟自撞亡　機車卡牆壁現場畫面曝

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面