恐衝擊台灣！川普預告下周祭「對等關稅」　可能名單曝

▲ 川普預告將祭出對等關稅措施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普預告將對多國徵收對等關稅，預計下周召開記者會宣布。分析指出，川普可能鎖定對美貿易逆差較大且徵收相對較高關稅的國家，中國與印度最可能中標，其次包括泰國、台灣、越南等恐怕也將受到衝擊。

川普7日與日本首相石破茂在白宮會晤，會後共同記者會上提到，可能在10日或11日宣布對等關稅政策，「他們向我們收費，我們也要向他們收費」。

《市場觀察》（MarketWatch）報導，對等關稅是川普第一任期和去年競選活動核心政策之一，也出現在華府智庫「美國傳統基金會」（Heritage Foundation）由川普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）撰寫的「2025計畫」（Project 2025）中。

納瓦羅在計畫中寫道，若川普2019年呼籲實施的《美國對等貿易法》（U.S. Reciprocal Trade Act）上路，總統可能必須考慮優先與哪些國家談判，而潛在目標可能是「對美國有較大貿易逆差，且實施相對高關稅的國家」。

根據納瓦羅對該計畫的分析，最有可能被鎖定的「紅色區域」國家有中國與印度，其次的「黃色區域」貿易夥伴則有具高貿易逆差的歐盟，以及關稅差異較大的泰國、台灣與越南，再來則是日本與馬來西亞。

川普曾在2023年6月的競選影片中重申力挺對等貿易措施，「若印度、中國或其他任何國家對美國商品徵收100%或200%關稅，我們將以同樣的關稅打擊他們。也就是說，他們課100%，我們也課100%；他們向我們收費，我們就向他們收費。以牙還牙，以眼還眼。」

他的競選公告還指出，根據2019年一項哈佛-哈里斯民調，對等關稅政策受到91%保守派與75%民主黨人支持。

經濟學家警告，川普的進口關稅政策可能加劇通膨，在民眾不滿物價上漲之際雪上加霜。不過支持者認為，關稅是「重建美國工業基礎、促進長期經濟成長以及降低對外國進口依賴的重要工具」。