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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國外買鍵盤還要繳750元給NCC！　藍委轟： 搶錢新藉口

▲▼立委廖偉翔 國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）3日公告修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第14條，任何從國外攜帶或進口「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元，引發輿論炸鍋。國民黨立委廖偉翔轟，NCC亂收費，3C產品進口竟成搶錢新藉口？以國人幾乎都要用到的鍵盤滑鼠為例，平均單價大約千元上下，送去國外原廠維修後，費用幾乎等於重新購買一個新品，顯然不合理。

廖偉翔指出，NCC最近一項新規引爆民怨，未來任何具備藍牙、Wi-Fi、無線傳輸功能的商品，只要經過海關，通通都要收費。根據最新公告「第二級電信管制射頻器材」若以自用名義進口，需先繳納高達750元的審查費。換句話說，鍵盤、滑鼠、手機、遊戲搖桿、藍牙耳機、遊戲主機、VR設備等日常3C用品，未來都難逃這筆開銷。

廖偉翔說明，這種作法就是變相課稅，將導致未來3C產品可能大幅漲價，加重民眾負擔。更荒謬的是，這筆費用適用範圍極廣，無論是透過國際網購、寄回原廠維修(RMA)，甚至連個人自行攜帶出入境都可能被影響，也等於是全面封鎖國人取得海外3C產品的管道。以國人幾乎都要用到的鍵盤滑鼠為例，平均單價大約千元上下，送去國外原廠維修後，費用幾乎等於重新購買一個新品，顯然不合理。

對於新規定，NCC說明，是因「科技進步，使具備無線傳輸技術的產品變多，加上網購便利，導致自用進口案件增加」，因此必須先繳納費用，廖偉翔轟，這種說法根本匪夷所思、站不住腳，科技發展和國際消費趨勢怎麼會成為政府加收費用的理由？如果這筆收費是為了「補貼審查人力」，但繳錢後並不保證一定會進行審查，那不就是光明正大的亂收錢？

廖偉翔說，對於這種不合理的收費政策，他已正式發文要求NCC說明其必要性，並強烈呼籲NCC再行檢討。
 

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關鍵字：

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