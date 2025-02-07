賴清德啟動院際協調　藍委：真心想解衝突可開「政黨領袖高峰會」

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德下週要啟動五院「院際協調」，邀請五院院長在總統府會商國政。國民黨立委李彥秀直言，賴清德作為中華民國最有權力的人，如果真心希望和緩朝野緊張衝突，可以啟動「政黨領袖高峰會」，直接進行朝野對話；也可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。

李彥秀指出，賴清德新春過後邀請五院院長喝咖啡，交換意見，對於緩和朝野氣氛，化解對抗僵局會有一定的幫助，我們期待「咖啡會」能為政局帶來春暖花開的新契機，也希望賴清德能持續推動朝野和解遞出更多的橄欖枝。

「喝咖啡只是形式，重要的是交心」，李彥秀提到，三十年前，時任民進黨主席施明德邀請當時新黨召集人陳癸淼以及趙少康先生，在立法院的咖啡廳共飲「大和解咖啡」，一杯咖啡的時間，化解了台灣長達五十年的省籍矛盾與對立；沒有富麗堂皇的裝飾，沒有美麗豐富的拉花，沒有咖啡冠軍的特調，「和解咖啡」喝的是「真誠」，而不是「咖啡」。

李彥秀說，台灣正面對空前的挑戰，川普2.0的確為全球局勢帶來新變數，包括高達破紀錄648億美元的貿易順差，都是台美關係潛在的隱憂，我們也期待賴清德總統能儘速組建「經貿應變談判小組」，因應未來可能發生的重大變化；台灣產業發展「紅肥綠瘦」，產業均衡受到嚴峻的挑戰，而高科技產業又面臨「科技戰」與「關稅戰」的衝擊；在社會上，貧富差距日益擴大，低薪問題、居住正義、世代正義原地踏步，而兩岸關係更是嚴峻，這些都需要朝野團結一致來面對。

李彥秀認為，10日喝咖啡喝的是「氣氛」，喝的是對未來的「期待」，而不是「院際協調」。院際協調是嚴肅的解決問題，必須針對特定議題，邀請特定部會前來討論。總統府應該也不會將「咖啡會」視為院際協調。

「不只是五院的溝通與討論，政黨之間更應該放下對立，化解歧見」。李彥秀直言，賴清德作為中華民國最有權力的人，如果真心希望和緩朝野緊張衝突。作為民進黨黨主席，賴清德可以啟動「政黨領袖高峰會」，直接進行朝野對話；作為中華民國總統，賴清德可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。

