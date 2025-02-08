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怒批NCC審查費成「搶錢新標的」！　藍委發文要求暫停收費新制

▲NCC國家通訊傳播委員會,中華民國國家通訊傳播委員會,政府機構,電信通訊及廣播電視等信息流通的最高主管機關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲NCC國家通訊傳播委員會。（圖／記者謝婷婷攝）

記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）3日最新公告指出，任何從國外攜帶或進口「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元，引發民眾不滿。國民黨立委葛如鈞轟，這樣根本是「變相搶錢」；藍委廖先翔也說，他已正式發文要求NCC暫停收費新制，調整為社會可以接受的方案後再行上路。

葛如鈞接獲民眾陳情，從國外購買或送修返國的藍芽產品，竟然成為 NCC 收費的新標的。據反映，無論是藍芽鍵盤、滑鼠、VR 眼鏡或無人機等產品，只要具備藍芽或射頻功能，都須繳納 750 元的審查費。而且更離譜的是，該費用依數量累計，一個手把 750 元，兩個就要 1,500 元，「數量越多，收費越高」，引發民眾強烈不滿。

多名網友指出，這項費用並非針對產品安全或功能進行實質審查，僅僅是徵收審查費用，讓人質疑政策合理性。尤其在今年預算創新高的情況下，政府卻仍透過 NCC 調漲費用，被批評是「變相搶錢」。

收到多名民眾陳情後，葛如鈞立刻向NCC查證，獲得回覆表示，「本會近期確有修正《電信管理業務規費收費標準》」並未否認加徵費用一事。對此，葛如鈞表示將持續追蹤，並強調「絕不同意無理增加民眾的資通訊生活成本，這項政策應謹慎檢討，避免影響消費者權益。」

廖先翔也說，他已正式發文要求NCC暫停收費新制，調整為社會可以接受的方案後再行上路，並明確告知NCC，後續的處置作為，會是他是否同意解凍今年度預算的依據之一。

廖先翔表示，去年NCC低調修正了《電信管理業務規費收費標準》，針對民眾從海外購買或送修的自用電信射頻設備，每件收取高達750元的「審查費」，並於今年2月正式實施。

這項政策對民眾影響有多大呢？廖先翔說明，舉凡大家常用的手機、無線耳機、滑鼠、鍵盤、運動手錶、血壓計等，只要具備無線傳輸功能，並從海外網購，就會被課徵750元的審查費。舉個例子，一個100元的無線滑鼠，加上審查費後，價格直接飆升到850元，相當於被課了750%的「稅」。

廖先翔說，不可否認，NCC確實有責任對電信射頻設備進行把關，相關審查也可能產生成本。但問題在於，民眾自行購買的設備，在國外早已通過國際標準認證，NCC卻還要再收一次費用，甚至連保固期內送修回來的設備也要再被收一次。這難道不是變相剝削民眾嗎？更讓人質疑的是，這項政策是否是由通訊產品進口商遊說而來的結果？

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