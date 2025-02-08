小孩吵鬧「不用跟爸媽爭執」　他曝1招很有效！一票認證：我做過





▲苦苓分享讓小孩子「乖乖閉嘴不動」的方法。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在公共場所時，難免會聽到其他人交談或小朋友吵鬧的聲音。知名作家苦苓近日發文表示，如果在公共場合遇到胡鬧的小朋友，不必和孩子的父母爭執，只要「盯住對方的兩眼」就可以解決，「很有效」。貼文曝光後，引起網友討論。

苦苓在臉書粉專上發文表示，如果在公共場合遇到胡鬧、躁動的小朋友，其實沒有必要跟孩子的父母爭執，因為如果有用的話，也不會教出這樣的孩子。

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苦苓透露，如果實在忍無可忍，只要盯住小朋友的兩眼，並且「透露出獅子看到獵物的殺機目光」，小朋友就會乖乖閉嘴不動了，這招「很有效！」

貼文曝光後，就有網友直呼，「現在很多父母都把小孩帶出來叫別人教」、「超多會生不會教的廢物大人」、「一堆只會生卻不會教養的家長」、「別人沒有義務忍受你的孩子在餐廳內叫囂哭鬧，然後父母還用哄的，聽命於小孩子的無理取鬧」。

還有網友回應，「真的！很有效喔！我做過這種事」、「我也是都這樣，用發狠的眼神看著那個壞蛋的小孩」、「在美國旅行時試過一次，非常有效」、「有道理，會有效，我做過」、「這一招我用過，真的很有效」。但也有網友說，「這招要看狀況，有的已經又野又油，有爸媽罩，不怕你」。