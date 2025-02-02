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高中妹性交易「完事遭封鎖」！他硬拗：覺得對不起老婆才不付錢

▲桃園市黃姓男子去年8月與女友分手，隔月相約摩鐵談復合卻趁機性侵3次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子認識女學生以後，誆騙以5,000元為代價進行性交易，完事卻把人封鎖。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿彭（化名）先前透過交友軟體，認識了女學生小婷（化名），雙方約定以5,000元的代價進行一次性交易，怎料他事後竟不付錢，甚至還說出「性交易有愧於老婆跟3個小孩」等荒謬言論。台中高分院審理後，判阿彭1年5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿彭2023年12月25日透過交友軟體認識小婷，在聊天的過程中得知對方未滿18歲、且急需用錢，於是提議以8萬5,000元的價格包養，不過被小婷拒絕。

阿彭遭到拒絕後仍舊不死心，將價碼加倍，再度遭到拒絕以後，又提議以每次5,000元的價格進行性交易，終於說動了小婷。雙方敲定好時間，前往汽車旅館發生性關係，怎料阿彭完事後卻說，只帶了旅館的費用，錢包、證件都忘了帶，因此沒辦法立刻領錢。

▲桃園市李姓男子4年前擔任某客運司機時，對當時年僅16歲乾女兒性侵遭收押，交保後居然再度強吻擁抱，地院再依乘機猥褻判處1年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男子認識女學生以後，誆騙以5,000元為代價進行性交易，完事卻把人封鎖。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

阿彭接著又以話術誆騙小婷，指稱隔天下午7點再次碰面，並將價碼拉升至2萬元，但隔天小婷到約定地點等待，卻遲遲等不到人，帳號還遭到封鎖，才知道受騙。

對此，阿彭則辯稱，這筆金額並非難以負擔，最後之所以沒有付款，是因為覺得與小婷進行性交易，有愧於老婆及3個小孩，自責之下決定用最快的方式來結束荒唐行為，並非從一開始就沒打算付款。

案件經過上訴，台中高分院法官認為，阿彭身為成年人，明知小婷是未滿18歲的少女，心智發育尚未成熟，仍有特別加以保護的必要，卻為了滿足一時性慾，利用小婷涉世未深，佯稱支付高額對價，而對小婷施以詐術，做出有對價之性交行為，影響小婷的心智、身心發展及人格養成。

台中高分院最終撤銷原判決，改依詐術使少年為有對價之性交罪，判處阿彭1年5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

 
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