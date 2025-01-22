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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接招！苦苓宣戰背「琵琶行」　陳玉珍嗆太少：加碼背「長恨歌」

▲▼陳玉珍 聯訪 中選會預算 被砍 文化殺手 等議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍接受作家苦苓背詩的挑戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視的23億預算，嗆聲藝文界「丟掉那隻要飯的碗」，儘管最終改為刪減1%的2300萬元，仍澆不熄外界怒火，陳受訪時自豪畢業於台大中文系，能背誦《唐詩三百首》，作家苦苓則以學長身分喊話陳玉珍，公開挑戰當眾背誦《琵琶行》，「3天準備夠不夠？」陳玉珍今（22日）回擊，只背《琵琶行》太少，不如來加個《長恨歌》？這是台大中文系的興趣。

陳玉珍提案刪除文化部補助公視23億預算，稱公視應減少依賴政府資金，並於多名文化界臉書留言處嗆聲，引用作家徐宗懋文章「丟掉那隻要飯的碗」導致演藝圈和藝文界人士憤慨，群起撻伐。後續陳玉珍則稱，自己是台大中文系畢業，可以把《唐詩三百首》第一首《感遇》背到最後一首《金縷衣》。對於陳玉珍堅稱文化素養深厚，作家苦苓嗆聲，質疑陳學歷，「是外島加分還是保送進去的？唐詩三百首你應該只會背第一首和最後一首吧？」並以台大中文系學長身分，向陳玉珍發起公開挑戰，當眾背誦白居易《琵琶行》，「給你3天準備夠不夠？」

陳玉珍今日受訪時強硬回擊，只背琵琶行太少，不如來加個長恨歌？這是台大中文系的興趣。

至於日前公布自己的LINE帳號，陳玉珍說，訊息絕對都是本人親自回覆，甚至回到了半夜兩點多還在回，「很多文化界人士、導演都有打電話給我，大家都知道，預算審查完畢後才是強力監督的開始，歡迎大家繼續當吹哨者，我一定會保護消息來源，會召開記者會公布弊案內容。」陳玉珍直言，自己打開了潘朵拉的盒子，很多文化人得到錯誤訊息，她都會好好回覆。

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