8萬人怕爆！傳川普大刀「砍向衛生部」　FDA、CDC恐也大規模裁員

▲川普有意大幅削減聯邦政府規模。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》6日獨家報導，川普政府最快下周發布行政命令，開除聯邦公衛員工，受影響機構包括逾8萬名員工的衛生及公共服務部（下稱衛生部）。不過，白宮6日否認，即將推出與衛生部有關的行政命令。

根據知情人士說法，白宮正在擬定行政命令，開除多個聯邦公衛機構員工，包括衛生部、食藥署（FDA）、疾病管制與預防中心（CDC）等，都將必須削減一定比例的員工。其中，衛生部就有超過8萬名員工，包括下轄的國家衛生院（NIH），以及醫療保險制度Medicaid Services和Centers for Medicare。

知情人士還透露，各機構官員被要求準備一份名單，列出那些扮演重要角色、必須被留下的試用期員工，以及並未滿足上述條件的員工。一般而言，試用期員工是到職不到1年，或者到職不到2年的「特殊服務」員工，比其他人更容易被開除。

▲馬斯克獲川普欽點掌管「政府效率部」（DOGE），替聯邦政府瘦身。（圖／路透）

聯邦公衛機構負責一系列職能，包括審查新藥品、追蹤禽流感疫情、研究癌症等，如今可能因為人力流失而受到衝擊，影響程度則取決於哪些員工被開除，以及他們是否集中在特定領域。

知情人士表示，這項行政命令的條款尚未敲定，白宮也可能決定不再推動，但若按計畫進行，最快將在下周推出。此前，聯邦員工有機會接受川普政府提出的「優退計畫」，也就是帶著相當8個月薪資與津貼的補償金、自行辭職，否則可能當場遭解雇。

川普政府的「優退計畫」6日已被聯邦法官下令延後，但知情人士透露，現在已有超過6萬名聯邦員工接受這項方案。

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