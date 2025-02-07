網傳6步驟「算出手機最末碼和年齡」　數學老師火速破解：障眼法

▲近日網路上流傳一道數學題。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日，社群平台和通訊軟體上流傳一道「2025新版數學遊戲題」，聲稱只要按照6個步驟計算，便能得出一組三位數，其中百位數是手機號碼的最末碼，而十位和個位數則是使用者今年的年齡。該傳言引發討論，台灣事實查核中心則直言，「這是經過設計的數學算式，百歲以上不適用」。

網傳內容如下：

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剛才收到了一朋友發來的一個非常有趣的《2025年新版數學遊戲題》，有點奇怪，有點意思，真好玩，真新奇啦，現轉發，雅俗共賞，供大家樂一樂，高興高興！！！

題目是：「凡是世界上無論國內外持有手機的任何人，他的年齡與他的手機號碼之間的關係，都是綁定在一起的，100%的密切相關，簡直不可分開，真有點好玩，不知是哪個國人發現的這一祕訣？！高，實在是高！！！

朋友們，您只花15秒鐘，一面讀一面做，才不會失去樂趣，當然，更不會得老年痴呆症的囉！題目具體操作程序是：

【1】看看你手機號碼的最後一位；

【2】把這個尾號數字乘2；

【3】然後加上5；

【4】再乘以50；

【5】把剛得到的數目加上1775；

【6】最後一個步驟，用這個數目減去你出生日的那一年（以公元記年為性）。

現在的結果，你看到的是一個「三位數」的數字，其中：第一位數字肯定是你手機的尾號「最後一位數字」，接下來的「兩位數」一定是你今年的實際年齡哪！

唉呀！太準了，不可思議！！！

把這個怪異的數學遊戲題傳遞出去吧！真的是太準了！大家玩一玩吧！

針對此內容，台灣事實查核中心協請數感實驗室的共同創辦人、台灣師範大學電機工程學系副教授賴以威檢視。賴以威表示，這類數字遊戲在網路上很常見，「實際上手機號碼與年齡並無關聯」，這只是一套設計過的數學算式，逐步拆解就能明白。

賴以威解釋，假設手機末碼為X，計算過程中的乘以2、乘以50等步驟，都是為了算出「100X」，而250加上1775則是為了得出「2025」這個數字，「也就是說，這些數字都是設計好的，但也可以用其他數字替換」。不過他也補充，這套算法只適用於99歲以下的人，大於100歲就不準了。

高雄市四維國小數學教師黃馨儀也指出，「這是一個逆推就可以設計數字的題目」。她解釋，傳言中的關鍵是250加上1775，以得出2025（今年），但又不能直接寫出2025，因此使用了手機末碼乘以2再乘以50的方式，「利用此障眼法，可讓手機末碼數字落在百位數，且不會影響到十位數及個位數」。

黃馨儀也補充，這個題目會隨著西元年變化而調整，「例如明年2026年，只要把步驟5的加1775改成1776即可」。

事實上，類似傳言其實早在2014年就曾流傳過，只是當時的步驟5是「加上1764」，而2025年的版本則改為「加上1775」。因為該題目就是引導民眾減去自己的西元出生年，因此最終算出來的數字，當然就是自己的年齡了。