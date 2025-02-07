肯爺演唱會遭取消「6.5億飛了」！發文力挺妻：幸運擁有她

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國饒舌歌手「肯爺」Kanye West（現名Ye）與妻子 Bianca Censori 在葛萊美獎紅毯上的驚人之舉，引發軒然大波，事態延燒數日，最終導致「肯爺」預計5月在東京巨蛋的兩場演唱會遭取消，損失約6.5億台幣。

Bianca Censori 近乎全裸的透明薄紗裝扮，不僅讓她被驅逐出場，更激怒了日本贊助商和民眾。輿論批評 Censori 的穿著「令人震驚」、「毛骨悚然」，部分女性團體更去信主辦單位，要求取消 Kanye 的演出，甚至禁止兩人入境日本。有消息人士指出：「Kanye 嚴重誤判了日本社會的接受程度，他已不再受歡迎。」

儘管外界撻伐聲浪不斷，「肯爺」仍公開力挺妻子，他4日在社群平台X上發文表示，Bianca 首次踏上紅毯的造型「開啟了新世界」，更讚美她是「聰明、有才華、聰穎又性感」的完美妻子。「肯爺」還透露，這件引起爭議的透明禮服經過6次量身訂製，並感謝包含《Vogue》在內的媒體給予正面報導，肯定 Bianca 的穿衣自由。

然而，演唱會取消對「肯爺」造成的打擊，不僅止於鉅額的經濟損失。據外媒報導，「肯爺」近一年來幾乎長居日本，全心投入工作，顯然未預料到這次事件會引發如此嚴重的後果。這對他而言無疑是一記重擊。