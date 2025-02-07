酒駕累犯撞死夫妻釀11傷！冷血喊：煞車壞了　潛美7年落網將押解返台

▲通緝犯蔡正為2017年酒駕衝撞待轉區的機車，造成2死11傷。（圖／資料照）



記者陸運陞、邱中岳、黃資真／台北報導

美國總統川普當選後強力打擊非法移民，日前竟逮到一名曾犯下兒童性交、酒駕致死的台灣通緝犯蔡正為，後續將遣返台灣受審。蔡男因與未成年少年性交易被判6月，又在2017年酒駕釀成2死11傷慘劇後潛逃美國，成為通緝犯。

初步了解，蔡男過去為業務員，酒駕前科累累，在2010年、2015年、2016年都因酒駕被逮，2016年4月透過應召站指定14歲以上、16歲以下的少女，以4000元代價發生性關係，當時遭判刑6月有期徒刑定讞。

2017年3月6日晚間6時許，蔡男酒後下班開車返家，行經新莊區中正路、志路三段路口時，失控衝撞在待轉區等紅燈的1輛轎車、12輛機車，其中56歲鄭姓騎士送醫搶救後仍傷重不治，後座妻子50歲李姓女子搶救2天後也不治，夫妻雙亡。

當時蔡男酒測值高達0.59，應訊時還一度辯稱是「煞車壞了」，否認犯罪，同年潛逃至美國，隔年被通緝，逃亡7年後於今年2月3日，栽在川普大執法被逮捕。

▲蔡男潛逃美國7年被逮。（圖／X@DEALOSANGELES）



刑事局指出，由本局駐美西聯絡組會同美國國土安全調查局(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位緝捕蔡姓通緝犯，參與行動現場並協助翻譯，蔡嫌目前遭拘留於執法行動遣返局ERO。

刑事局強調，蔡姓男子遣返台灣時間不確定，將等待美方完成相關程序後遣返回台受審，初步預估尚需數個禮拜，刑事局指出，查緝我國外逃通緝犯為本局重點工作，各駐外聯絡組與各國執法機關均有犯罪情資交流機制。

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