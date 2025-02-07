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彰化透天厝火警4死！靈前奶瓶玩具相伴　嬤心碎：一家難團圓

▲彰化全福街火警釀1家4口身亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲７月大小女嬰靈位前擺上小牛奶瓶。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市全福街一棟透天厝去年12/23日凌晨，疑因電線短路發生火警，徐姓屋主的女兒及女婿1家四人命喪火窟，只有同住的屋主小兒子存活，屋主則因在日本旅遊逃過一劫。家屬將在9日上午舉辦告別式，白髮人送黑髮人的徐婦悲傷的說「心真的痛」，哭到雙眼紅腫，也喚不回家人，但非常感謝公所及各界善心人士及時援助，讓她們母子能暫時有個棲身之所。

▲彰化全福街火警釀1家4口身亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲3歲男童靈位前擺上小車車。（圖／記者唐詠絮攝）

案發於12月23日凌晨，當時徐母正在日本旅遊，28歲的鐘姓婿衝回二樓房間救妻小，因濃煙灌入，一家人相擁床邊，鍾父與3歲大的兒子送醫不治，7月大的女嬰搶救至除夕不治，三天後再傳噩耗，34歲徐家女兒，與死神拔河8天後仍宣告不治，共釀成鐘家4死悲劇。

家屬將於9日為4人舉行告別式，4人靈堂也已安置完成，小男孩靈前不僅放了他最愛的汽車玩具，也擺上糖果及餅乾零嘴，而7月大女嬰靈位前則貼心地放了一瓶牛奶；如今該住家鐵門已拿掉，換掛上一張大帷幕，從屋外觸目可見到屋內一樓大廳漆黑一片，物品也被燒焦殆盡，近日也將開始進行清理整修工作。

▲彰化全福街火警釀1家4口身亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲火警現場已經開始整修。（圖／記者唐詠絮攝）

徐母難過的說，從日本回到台灣後，女婿及孫子送醫不治，女兒及小孫女住進加護病房，小兒子嗆傷送醫，便忙著殯儀館及醫院兩頭跑，如今已經喚不回一家團圓，倖存的小兒子也還在治療，目前請病假無法回去上班。

徐母說，她平時會做小額捐款幫助弱勢民眾，如今卻是讓各界伸手援助，讓她一時之間感觸良多，感受到諸多的來自社會溫暖，謝謝公所及所有認識及不認識的善心人士。

▲彰化全福街火警釀1家4口身亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲火警發生當天現況。（圖／記者唐詠絮攝）

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