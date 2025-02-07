川普查非法移民抓到台灣通緝犯　性侵少女+酒駕釀1死12傷潛美7年

▲台灣酒駕性侵通緝犯在美國被逮捕。（圖／X@DEALOSANGELES）

記者邱中岳／台北報導

美國總統川普在當選後大力掃蕩非法移民，其中也包括在行動中發現遭台灣通緝的男子，該名男子在台期間曾經酒駕撞死人，甚至還與未成年少女性交易，被控妨害性自主罪遭判刑6月，後來潛逃美國7年，近日因川普下令大規模查緝非法移民才曝光身分。

刑事局表示，川普上任後把掃蕩非法移民列為優先要務，多個聯邦機構近日展開大執法，緝毒局洛杉磯分部3日公開照片，指逮捕1名45歲的蔡姓台灣籍男子，蔡因涉及性侵幼童，還曾因酒駕導致1死12傷，於2017年潛逃至美國。

刑事局指出，由本局駐美西聯絡組會同美國國土安全調查局(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位緝捕蔡姓通緝犯，參與行動現場並協助翻譯，蔡嫌目前遭拘留於執法行動遣返局ERO。

▲蔡姓男子曾酒駕肇事釀1死12傷。（圖／資料照）



刑事局強調，蔡姓男子遣返台灣時間不確定，將等待美方完成相關程序後遣返回台受審，初步預估尚需數個禮拜，刑事局認定，查緝我國外逃通緝犯為本局重點工作，各駐外聯絡組與各國執法機關均有犯罪情資交流機制。

據悉，蔡姓男子在台原本從事業務工作，於2017年2月間，在網路上透過色情仲介，約了1名14歲以上未滿16歲之女學生進行性交易，後來支付4千元的性交易費用，後續遭警方查緝送辦，判刑6個月確定。

蔡姓男子非但涉犯性侵罪嫌，又於新北市新莊區酒後駕車，高速衝撞待轉區的機車，導致1死12傷的悲劇發生，事後還辯稱煞車壞了，最後潛逃美國7年被逮。

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