　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

川普查非法移民抓到台灣通緝犯　性侵少女+酒駕釀1死12傷潛美7年

▲▼ 台灣酒駕性侵通緝犯在美國被逮捕。（圖／X@DEALOSANGELES）

▲台灣酒駕性侵通緝犯在美國被逮捕。（圖／X@DEALOSANGELES）

記者邱中岳／台北報導

美國總統川普在當選後大力掃蕩非法移民，其中也包括在行動中發現遭台灣通緝的男子，該名男子在台期間曾經酒駕撞死人，甚至還與未成年少女性交易，被控妨害性自主罪遭判刑6月，後來潛逃美國7年，近日因川普下令大規模查緝非法移民才曝光身分。

刑事局表示，川普上任後把掃蕩非法移民列為優先要務，多個聯邦機構近日展開大執法，緝毒局洛杉磯分部3日公開照片，指逮捕1名45歲的蔡姓台灣籍男子，蔡因涉及性侵幼童，還曾因酒駕導致1死12傷，於2017年潛逃至美國。

刑事局指出，由本局駐美西聯絡組會同美國國土安全調查局(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位緝捕蔡姓通緝犯，參與行動現場並協助翻譯，蔡嫌目前遭拘留於執法行動遣返局ERO。

▲▼川普上任查非法移民，台灣1名酒駕撞死人的通緝犯遭逮。（圖／資料照）

▲蔡姓男子曾酒駕肇事釀1死12傷。（圖／資料照）

刑事局強調，蔡姓男子遣返台灣時間不確定，將等待美方完成相關程序後遣返回台受審，初步預估尚需數個禮拜，刑事局認定，查緝我國外逃通緝犯為本局重點工作，各駐外聯絡組與各國執法機關均有犯罪情資交流機制。

據悉，蔡姓男子在台原本從事業務工作，於2017年2月間，在網路上透過色情仲介，約了1名14歲以上未滿16歲之女學生進行性交易，後來支付4千元的性交易費用，後續遭警方查緝送辦，判刑6個月確定。

蔡姓男子非但涉犯性侵罪嫌，又於新北市新莊區酒後駕車，高速衝撞待轉區的機車，導致1死12傷的悲劇發生，事後還辯稱煞車壞了，最後潛逃美國7年被逮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳建州說完安靜回憶大S　「下秒PO她們辣舞片」網傻眼
川普查非法移民抓到台灣通緝犯！　性侵少女+酒駕1死12傷
快訊／連續殺人！　嫌犯家驗出3女DNA
正妹女員工拉K！　知名直播主撂球棒隊私刑暴打
快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠
耀群科技家庭日4死22傷　遊覽車司機最終判刑曝
獨／恐連環碎屍！　2女進兇嫌家即失蹤
全球僅20例！台中女過年腹瀉以為吃壞　竟是「2癌末期」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男疑遭毆打「滿臉血倒路邊」　桃園警調監視器真相曝：是自摔

砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

彰化透天厝火警4死！靈前奶瓶玩具相伴　嬤心碎：一家難團圓

北市30歲男「寒假闖校園」騷擾考生　4警員操場「鬼抓人」制伏

基隆男離家失聯8日　車停貨櫃場隱蔽處陳屍車內…家屬目睹痛哭失聲

醉男照顧酒友8歲女兒…出門「巧遇叔叔」！被誤認誘拐當街爆拉扯

川普查非法移民抓到台灣通緝犯　性侵少女+酒駕釀1死12傷潛美7年

快訊／台中東勢大橋下驚見男性浮屍　警急撈起釐清身分

快訊／高雄連續殺人碎屍！警察局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

只是按喇叭！台南騎士互毆「脫安全帽猛K」　妻肉身擋人勸架

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

男疑遭毆打「滿臉血倒路邊」　桃園警調監視器真相曝：是自摔

砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

彰化透天厝火警4死！靈前奶瓶玩具相伴　嬤心碎：一家難團圓

北市30歲男「寒假闖校園」騷擾考生　4警員操場「鬼抓人」制伏

基隆男離家失聯8日　車停貨櫃場隱蔽處陳屍車內…家屬目睹痛哭失聲

醉男照顧酒友8歲女兒…出門「巧遇叔叔」！被誤認誘拐當街爆拉扯

川普查非法移民抓到台灣通緝犯　性侵少女+酒駕釀1死12傷潛美7年

快訊／台中東勢大橋下驚見男性浮屍　警急撈起釐清身分

快訊／高雄連續殺人碎屍！警察局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

只是按喇叭！台南騎士互毆「脫安全帽猛K」　妻肉身擋人勸架

高志綱生日快樂！許願搶到WBC門票：還有統一獅拿冠軍

寒流來襲合歡山恐結冰　翠峰至大禹嶺路段「不排除」預警封路4天

魅力爆棚 ！花蓮太平洋燈會網路聲量排名全國第8　非六都第3

男疑遭毆打「滿臉血倒路邊」　桃園警調監視器真相曝：是自摔

砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話　超爆笑的新春校園喜劇段子在超商就買得到

不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

金鐘影后朱芷瑩「突後仰暈倒」！驚動手術室 曝緊張取卵過程

「貝嫂」倫敦旗艦店變藝廊　抬頭就能賞奈良美智大作

TRASH宣佈「首攻高雄巨蛋開唱」　預告：可能會脫衣服

社會熱門新聞

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

碎屍女友餵魚！　高雄男起底「曾因強暴判無期」假釋出獄

人妻偷吃主管　夫氣到血癌復發

即／高雄女遭分屍餵魚！冷血嫌夜間聲押

男持利刃「繞著咖波跑一圈」　警方鎖定兇手了

不捨18歲男休學摔鷹架慘死　警捐5千再募10萬

高雄女慘遭友人碎屍　5度拋屍餵魚畫面曝

碎屍案疑有第2被害人？兇嫌家採到「其他血液樣本」

疑碎屍案第二被害者最後身影曝

高雄碎屍案！兇嫌大嫂「也被通報失蹤」　警擴大清查中

獨／「小提琴王子」自爆睡兄弟女友真相曝

獨／高雄恐爆連環碎屍　左營婦+大嫂疑皆遇害　

吳春城爆「壯世代標案」海撈11億　北檢分案要查了

更多熱門

相關新聞

美和盟友涉戰爭罪遭調查　川普制裁ICC人員

美和盟友涉戰爭罪遭調查　川普制裁ICC人員

美國總統川普今天授權，針對調查美國公民或以色列等美國盟友的國際刑事法院工作人員實施經濟和旅行制裁，川普在上一任期內也曾採取此一行動。

美國國際開發總署裁員　萬名員工剩294人

美國國際開發總署裁員　萬名員工剩294人

陽明董座曝沒有重返紅海規劃　「川普政策反覆海運充滿挑戰」

陽明董座曝沒有重返紅海規劃　「川普政策反覆海運充滿挑戰」

美掃蕩非法移民「台灣籍男子」遭逮！

美掃蕩非法移民「台灣籍男子」遭逮！

普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

關鍵字：

川普非法移民通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面