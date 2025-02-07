諾貝爾獎得主：DeepSeek目前只是「玩具」　卻暴露矽谷投資1盲點

▲阿傑姆奧盧是去年的諾貝爾經濟學獎得主之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出AI模型R1，以低成本、高效能竄紅，吸引全球關注。2024年諾貝爾經濟學獎得主阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）認為，DeepSeek目前只是「滿足顧客好奇心的玩具」，尚無太多突破，但仍指出投資界與矽谷的共同盲點。

阿傑姆奧盧是麻省理工學院（MIT）應用經濟學教授，以新科技帶來的破壞性經濟影響研究聞名。ChatGPT問世以來，他持續研究AI影響，儘管認同AI將會非常強大，但相較於那些改變世界的觀點，僅評估約5%勞動力被取代，可說是相對保守，「我希望我錯了，我希望我們的產能提升，那會非常好，但我還沒有看到跡象。」

阿傑姆奧盧承認，DeepSeek的最新AI產品R1是一項令人驚豔的成就，相較OpenAI等美國企業，似乎提供了一種更便宜也更有效率的替代方案，但那些急著下載R1的人，就像那些為了ChatGPT付費的人一樣，大多都是「把它當作玩具來探索」，「我看不出一條清晰路徑，能夠讓DeepSeek提供企業採用，為企業帶來革命性影響。」

阿傑姆奧盧認為，科技巨頭在長期AI戰略投入太多資源，現在已經無法回頭，而DeepSeek出乎意料的成功，指出了投資界與矽谷共同的危險盲點，「這揭示了美國數兆美元的AI產業之中，存在著多少迷思。他們從沒有考慮到這些事情，他們還漏掉了什麼？」

阿傑姆奧盧是一名支持監管市場經濟的中間主義者，常常對政治問題、貧富差距和許多具體政策發表評論，2024年與西蒙約翰遜（Simon Johnson）、詹姆士羅賓遜（James A. Robinson）一起獲得諾貝爾經濟學獎，三人在制度如何形成，以及影響國家繁榮的研究上，具有傑出表現。