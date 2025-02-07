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從沒自信到勇於嘗試！布農女孩奪AI冠軍　她是天時、地利、人和的人才

來自花蓮卓溪鄉的布農族女孩馮力晴，去年底勇奪AI素養盃冠軍，令人驚艷原民孩子的潛力。（圖／黃威彬攝）

▲來自花蓮卓溪鄉的布農族女孩馮力晴，去年底勇奪AI素養盃冠軍，令人驚艷原民孩子的潛力。（圖／黃威彬攝）

圖文／CTWANT

AI浪潮已然襲來，你可曾想過：資源匱乏的偏鄉孩子，該如何接招？在熱血教師呂奎漢的鼓勵下，來自花蓮卓溪鄉的布農族女孩馮力晴於2024年底奪得AI素養盃冠軍。呂奎漢一路看著力晴從缺乏自信到勇於嘗試，最終在眾多選手中脫穎而出，他感嘆說：「力晴是天時、地利、人和的人才！在偏鄉十分難得。」

自ChatGPT兩年前橫空出世，AI聊天機器人讓生成式AI成了殺手級應用，AI浪潮鋪天蓋地，產業界喊著缺才，教育部去年首推AI課程，成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（簡稱TAICA），集合台大、清大等25所大專校院跨校選修AI課，並提供「高中AI多元選修課程」線上同步課程，城鄉學生均可學習，國中小學雖無AI課程，僅發布《中小學數位教學指引3.0》，並協助舉辦「AI素養盃」，透過補助及協助師生學習AI，也預計今年擴大到全台各地舉辦AI菁英賽。

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依教育部規劃，將以108課綱為基礎，陸續調整融入生成式AI等議題，也就是說中小學AI教育尚在起步中，不過，CTWANT記者實地走訪花蓮及南投偏鄉，採訪到兩位AI熱血老師，DIY教材及課程，透過邊玩邊學的方式，陪伴學子勇奪全國AI競賽冠軍。

歲末年初之際，CTWANT記者從台北搭火車來到花蓮玉里，遠遠的就看到滿臉笑容的呂奎漢在車站門口等待，46歲的呂奎漢是高雄人，師範學院畢業後就被分發至花蓮擔任國小老師，至今已23年。為了讓大眾更了解偏鄉模樣，呂奎漢開車帶著CTWANT記者一起到卓溪鄉走走，一起陪同的還有勇奪AI冠軍的馮力晴與母親龔英虹。

從玉里到卓溪鄉大約20分鐘車程，沿路可見許多原住民圖騰，卓溪鄉是由布農族、泰雅族、太魯閣族組成，其中又以布農族為多。2024年的康芮颱風帶來強風豪雨，卓溪鄉多處爆發土石流，原本的美麗原鄉如今多處仍布滿石塊泥沙。

小六的馮力晴雖然來自卓溪鄉，卻跨區就讀玉里國小。「力晴跟姊姊從幼稚園起，就都由我從卓溪載到玉里念書。」龔英虹是嘉義人，嫁給布農族的老公後便定居於卓溪鄉，她深知教育的重要性，因此不辭辛苦地天天接送姊妹到相對資源較多的玉里上學，然後自己再回到卓溪上班。

所以當力晴想參加呂奎漢開設的「今晚誰來Code」資訊課程時，龔英虹自然是雙手贊成，就算需要不停往返接送，也總是帶著女兒積極參與。呂奎漢在2016年開設「今晚誰來Code」，希望讓偏鄉的孩子也能學習時下最夯的程式教育，由玉里國小無償提供場地，利用放學後的夜間時間開設程式設計（Scratch課程，參與對象不限學校、且不收費用。

花蓮縣太平國小呂奎漢老師（左）開設「今晚誰來Code」夜間程式課程，他認為馮力晴（右）或許是因為不怕失敗，所以才能一直堅持學習。（圖／黃威彬攝）

▲花蓮縣太平國小呂奎漢老師（左）開設「今晚誰來Code」夜間程式課程，他認為馮力晴（右）或許是因為不怕失敗，所以才能一直堅持學習。（圖／黃威彬攝）

「今晚誰來Code」每堂課都以一個專題為主，可能是遊戲動畫或酷炫的螢幕保護程式，讓孩子上課過程有趣，而課程結束能獲得成就感。

馮力晴說：「我是小四時參加的，因為那時姊姊先去上課，我覺得很有趣也一起報名。」後來大一歲的姊姊興趣不高退出，而力晴卻一路上課到現在。「我很尊重孩子的意願，既然都是主動來上課，那要不要努力、要不要繼續，都由孩子決定，我能做的就是盡量讓每堂課都很有趣。」呂奎漢說。

「力晴剛來夜間程式班的時候其實很沒自信，學習狀況也沒有很好，多數孩子可能會放棄，但她卻很堅持要繼續學習。」呂奎漢說，除了夜間課程，甚至力晴也會參加周末的研習，慢慢地，她從一開始不敢參加比賽，到後來主動跑來請我們幫她報名，也開始的在各種競賽獲得佳績，逐漸建立自信心。

呂奎漢的太太王思樺是玉里國小主任，她不但支持呂奎漢開設夜間程式課程，更是從旁協助行政事宜，她也分享力晴的一路轉變。「2024年3月有一場發明展比賽，因為選手需要視野更清楚，所以要求力晴把瀏海剪短一些，但力晴一直不肯，甚至不惜放棄比賽，媽媽勸說後力晴終於剪了瀏海，只是來不及了，我們已經改派別的選手。」

王思樺說，那次的經驗讓力晴「痛」到，從此了解正確面對比賽的態度。到了5月又有另一場無人車競速比賽，由於需要花大量時間練習，王思樺曾考慮自己要花多少力氣去訓練選手，但力晴與媽媽的積極配合讓她拋開疑慮。「只要有需要，媽媽都會接送力晴，甚至為此停掉補習，我們不斷反覆練習，比賽前一天還努力到晚上9點。」王思樺說，比起力晴拿下獎牌，她更希望力晴磨練比賽所需的耐力，無論最後結果如何。

再到11月的AI素養盃，馮力晴更是一路過關斬將奪下冠軍。不同於Scratch程式設計的有趣，AI素養盃使用帕亞學習平台（PAIA），選手需要一直調整參數來訓練AI資料與建立模型，枯燥的反覆動作容易令孩子不耐。呂奎漢說，「要先有Scratch的基礎，才有能力蒐集資料邁入AI，這都是過程。」

馮力晴也坦言不喜歡PAIA，「因為很無聊啊！所以我也想過不要再去上課，但只要學到有趣的內容，就會想要繼續下去。」呂奎漢說，原民的孩子只要肯努力，也能在AI領域有所成就，但關鍵在於「家庭支持力量」。

「這幾年，我也曾教過許多聰明的原民孩子，為了讓他們能繼續上夜間程式課，我甚至親自開車到卓溪部落接送，就這樣持續7~8年，終於獲得發明展的世界冠軍，但我每次只能帶幾位孩子，也不可能一直持續，所以最終孩子就不再來上課了。」呂奎漢嘆道。

為了讓馮力晴（最左）與大一歲的姊姊接受更好的教育，媽媽龔英虹從小就帶著她們跨區通勤上學，至今已近10年。（圖／龔英虹提供）

▲為了讓馮力晴（最左）與大一歲的姊姊接受更好的教育，媽媽龔英虹從小就帶著她們跨區通勤上學，至今已近10年。（圖／龔英虹提供）

馮力晴的媽媽龔英虹對此特別明白，「部落生活就是這樣，家長不是反對，而是不會為此多做一些什麼，他們不覺得這很重要。」正因如此，馮力晴才顯得如此特別，呂奎漢笑說：「她真的是符合天時、地利、人和的人才！」

雖然力晴還不確定未來是否往科技AI領域發展，但她說：「因為比賽時曾去過台北，所以我有點想去那裡念大學。」媽媽龔英虹則附和，「我希望她能盡量發展，我會全力支持！」

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