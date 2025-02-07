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退而不休能做更多事！偏鄉老師：AI要的不是傳統好學生

退休老師許桓光（光光老師）為了讓更多偏鄉孩子打好AI基礎，無償在各國小開設創客、AI課程。（圖／翻攝自營盤國小臉書）

▲退休老師許桓光（光光老師）為了讓更多偏鄉孩子打好AI基礎，無償在各國小開設創客、AI課程。（圖／翻攝自營盤國小臉書）

圖文／CTWANT

退休，對59歲的許桓光來說，代表可以做更多事！來自南投的他，當了30年的國中老師，退休那年他立刻進修AI課程，開始在各國小免費授課，至今已持續5年，許桓光以開放式教學刺激學生主動思考，這是過去他在學校體制中無法做的事，他提到一位小六男孩不受學校老師待見，但在AI課堂上卻嶄露頭角。「AI要的不是制式生產線的好學生，要懂得感覺！」許桓光說。

「光光老師」是許桓光更廣為人知的暱稱，CTWANT記者約訪多次，低調的光光老師始終推辭，最後或許是看在記者同是南投人的情分下，才終於願意受訪。談起偏鄉AI教育，光光老師認為傳統教育框架過多，讓孩子缺乏感覺，而這正是AI重要的關鍵。

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「要開發AI最原始的模型，最重要的是感覺，也就是對資料的敏感度！」光光老師說，他長期觀察中小學的孩子，對文字、數字沒有感覺的比例很高，不想知道前因後果，只想看到條列式的第一、第二……。

為什麼會這樣？光光老師說，這是因為傳統教育只想看成果、分數，只要分數高，其他都不重要，孩子的學習似懂非懂，這些都不利於AI學習。

30年的教學現場，光光老師雖知道傳統教學的缺點，但受限於授課進度、升學主義，始終無能為力。52歲退休那年，光光老師決定做自己想做的事，他看好未來是AI時代，自己先去進修相關課程，再拜託小時的母校營盤國小出借場地上課，一開始以創客課程為主，如自走車，直到2021年開始教授AI課程。

後來名聲傳了出去，許多家長驚訝鄉下地方居然有老師免費教AI課程，於是紛紛詢問能否也來自己學校開課，就這樣光光老師陸續在其他國小開課。

為了讓孩子學習AI的基本功更紮實，光光老師決定調整方式，採取開放式教學。「以自走車為例，我會先做好教材，上課時就給學生教材跟材料，讓他們自己做，他們看不懂教材可以來問我，我不會直接告訴他們答案，我希望他們能先思考，例如為什麼看不懂教材的文字？透過一次次的練習，慢慢習慣閱讀、閱讀學習，逐漸落實自主學習。」

光光老師說，這種教學方式不可能運用在正規學校課程中，因為太花時間了，「但我自己教導兩個兒子都是用這樣的方式，我希望孩子要懂得思考！」光光老師的兒子一個是香港大學教授、另一個就讀台大通訊研究所，顯然這樣的方式也能兼顧升學制度。

「AI時代會顛覆過去的人才思維！如果是接受制式教育、學習猶如生產線的孩子，他可以考高分，但不能舉一反三、跳脫思維，那學習AI成效不會好。」光光老師舉例，課堂上曾有一位小六男生令他印象深刻，男孩學習AI非常專注，而且經常會跟他人分享參數，學習得非常好。

但在學校老師的眼中，男孩總是不斷惹麻煩。「他不是問題學生，但絕對稱不上是好學生，常常會有狀況，原因是他總想嘗試各種可能性，例如老師要他丟東西在水中，他就會想那丟在火裡可以嗎？有時就會惹禍。」但就是這種勇於嘗試的個性，恰恰適合學習AI。

另一位小四女孩，或許是聽不懂，所以上課總是偷玩電動、遊戲，但每次上課都準時報到。「有一次參加帕亞學習平台（PAIA）比賽，這個AI的特色是脈絡完整，每次我都會以不同的方式解說過程、來龍去脈，第一、二次比賽女孩成績都很差，第三次比賽前我又換個方式解說，突然間她聽懂了、開竅，那次就得了冠軍，這就是AI時代要的孩子。」

許桓光（光光老師）以開放式教學刺激孩子主動學習，希望學生先去閱讀、思考、再動手操作。（圖／翻攝自營盤國小臉書）

▲許桓光（光光老師）以開放式教學刺激孩子主動學習，希望學生先去閱讀、思考、再動手操作。（圖／翻攝自營盤國小臉書）

如果懂得學習，那城鄉差距並不是問題？光光老師說，答案當然是肯定的，但現實世界中，「有這樣思維的老師會來偏鄉嗎？偏鄉的家長會接受這樣的教法嗎？」想要扭轉偏鄉的競爭力，關鍵就在於師資與家庭支持。

光光老師以自己開課的其中兩間小學為例，兩間學校距離很近，但校風天壤之別，家長的社經地位也不同，家庭支持度高的孩子學習狀況較好。「光是南投市裡，就已經有城鄉差距，更何況跟台北比？」

而師資更是核心問題。「我們雖然改課綱，卻沒有師資培育，教育現場的老師以前也接受傳統教育，所以常常不知不覺就用傳統方式教學，所以若想改變教育，就要從源頭師資培育改變起。」

光光老師嘆道，改變教育需要有魄力的改革者，他認為政府若是重視AI教育，就應該納入全國性的政策。不過，他也認為教育部在中小學推動AI素養盃競賽，「絕對是正確的！因為比賽有成績，就會讓更多學校重視AI教育！家長的反應也變得更好。」光光老師說，現在他沒有傳統框架的束縛，就是盡自己能力多教一些孩子，打好偏鄉孩子的AI基礎。

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