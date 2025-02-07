Google加速AI拚了！　宣布推出聊天機器人Gemini 2.0系列模型

▲Google宣布推出Gemini 2.0系列模型。（圖／翻攝自Google）



文／中央社

中國新創公司DeepSeek以低成本的人工智慧（AI）模型震撼矽谷與華爾街，競爭對手坐立難安。Google 6日宣布Gemini 2.0系列模型全面推出，包括Flash、Pro及Flash-Lite版本，為開發者與使用者提供更高效的AI工具。

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的模型，成本不到600萬美元（約新台幣1.97億元），能滿足聊天機器人的基本要求，引發對AI投資是否還需要大規模資金的討論。

▲Google 6日宣布推出Gemini 2.0系列模型。（圖／翻攝自Google，下同）



Google DeepMind技術長武庫格魯（Koray Kavukcuoglu）在官方部落格發文說，Gemini 2.0系列採用全新的強化學習技術，運用Gemini本身來評估自己的回應，能夠產生更準確、更具針對性的回饋，並提升模型處理敏感提示的能力。

Gemini Flash系列模型於2024年Google I/O開發者大會首次亮相，能在100萬個詞元的上下文窗口進行多模態推理。現在可以透過Google的AI產品使用2.0 Flash，圖像生成和語音轉文字功能也即將推出。

2.0 Flash-Lite則是Google目前成本效益最高的模型，和2.0 Flash一樣，也擁有100萬詞元的上下文視窗和多模態輸入的能力。舉例來說，2.0 Flash-Lite能為大約4萬張不同的照片產生相關的一行標題，在開發工具Google AI Studio的付費方案中，花費不到1美元。

Google 6日也推出Gemini 2.0 Pro實驗版本，在編寫程式和處理複雜提示的能力上表現最為突出，擁有200萬詞元的上下文窗口，能夠完整分析和理解大量資訊，還能使用Google搜尋和程式碼執行等工具。