曾贏5位空手道冠軍！陸「最美保鑣」護泰國總理…超颯眼神引網嗨

▲嚴月霞出身武術世家。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸國家主席習近平6日在北京會見來訪的泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），談論中泰打擊電詐事件。貝東塔身邊一名大陸保鑣嚴月霞，因亮麗高冷的外型引起熱議。不少網友大讚，嚴月霞目光如鷹，「又美又颯，是中國最美保鑣！」

據《川觀新聞》報導，貝東塔在中國的公開行程中，總能見到嚴月霞在旁貼身保護。不少網友大讚，「英姿颯爽」、「目光犀利又美又颯」、「眼睛好大好美啊」、「現在保鑣都這麼漂亮嗎」。

▲▼嚴月霞貼身保護泰國總理。（圖／翻攝自微博）

事實上，這並非是嚴月霞第一次爆紅，先前擔任敘利亞總統夫人艾斯瑪‧阿薩德的保鑣時，就因清秀絕美側顏，引起關注。

▲嚴月霞曾擔任敘利亞總統夫人艾斯瑪‧阿薩德的保鑣。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，嚴月霞出生於武術世家，河南信陽人，父親是退役特種兵，在父親的言傳身教下，她對武術的熱愛與日俱增，更進入少林寺深造。她以優異的成績考入北京體育大學武術專業，更曾打敗過5位日本空手道冠軍。

泰國總理貝東塔本次為電詐事件來訪中國。她強調，泰方願與中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪，「中國在國際事務中始終發揮負責任大國作用，堅定維護發展中國家利益，泰方願與中方加強協調配合，共同應對全球性挑戰。」