女列14項男生扣分行為　PTT鄉民看完困惑：為何不能吃麥當勞？

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友近日分享14項男生超級扣分的行為，包含吃麥當勞、開腿、不在乎邊界感等等，結果掀起PTT鄉民熱議，大家紛紛留言表示，「為什麼不能吃麥當勞」、「我到底看了三小」、「這個超問號」。不過，也有部分網友解釋道，吃麥當勞會被放在扣分行為第一點，可能與去年12月爆發的麥當勞女工讀生遭主管性侵的事情有關。

▲吃麥當勞被網友列為男性的扣分行為。（示意圖／路透）

PTT鄉民在八卦板轉貼一名女網友在Threads上的發文，對方列出14項男生超級扣分的行為（原文羅列15項，但內容編號少1個，共計14項），詳細如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、吃麥當勞

2、散發臭味

3、男性說教、凝視、開腿

4、異性戀本位主義思想

5、想對女生開性玩笑

6、穿會露出屌輪廓的褲子

7、政治冷感／草／鄙視在乎政治的人

8、不在乎邊界感，看不懂空氣

9、會搭訕女生

10、有求友焦慮

11、排斥男生學習護膚、穿搭、化妝

12、恐同、厭女而不自知

13、邏輯不好、沒有同理心

14、推卸責任

沒想到該篇文章引起許多鄉民留言討論，大多數人都表示無法全部認同，「為什麼不能吃麥當勞」、「身價有10億，這些都不是問題」、「還喝路易莎呢」、「謝謝妳自己的定義，晚餐就決定吃麥當勞了」、「我到底看了三小」、「這個超問號」、「我老婆比我還愛吃麥當勞」、「笑死，第一點就地圖砲了」。

不過，也有部分網友指出，吃麥當勞會被列在扣分行為的第一點，應該是與去年12月爆發的17歲女學生疑似遭麥當勞主管性侵的事情有關，如果無法認同原PO文者的觀點，其實看過就可以了，不必去爭論。